„Haiducken“ spielt Klezmer- und Blasmusik zum Tanzen

Zum Jahrmarktswochenende gastieren die „Haiducken“ am Freitag, 2. November um 20 Uhr im Zeughaus. Die Freiburger Band mit dem Lindauer Mario Hamann an der Gitarre spielt eine bunte Mischung aus temporeich-aufheizenden oder träumerisch-sehnsuchtsvollen Klezmer- und Balkanstücken, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ihre Musik animiere jung und alt zum mittanzen – im Breisgau haben sie sich bei mittlerweile über 100 Auftritten schon eine Fangemeinde erspielt. Das Konzert ist nicht bestuhlt. Unterstützt werden sie im Vorprogramm von der befreundeten Band „Saitenstreich“. Karten zu 16 Euro, ermäßigt 12 Euro, gibt es in „Die Handlung“, im Lindaupark, im Stadttheater, in der Tourist-Info sowie unter www.zeughaus-lindau.de. Restkarten stehen an der Abendkasse zum Verkauf. Foto: Zeughaus