Haftbefehl: Polizei schnappt Straftäter

Die Bundespolizei hat bereits am Samstag einen Rumänen verhaftet, der versucht hatte, entgegen einer Wiedereinreisesperre über die BAB 96 nach Deutschland einzureisen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, lag gegen den 34-Jährigen zudem ein Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls vor. Die Bundespolizisten brachten den Straftäter noch am selben Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Kempten.

Der Rumäne war im Dezember 2012 vom Landgericht Köln wegen schwerem Bandendiebstahls in neun Fällen zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Aufgrund dieser Verurteilung war dem EU-Bürger seitens des Ausländeramtes Remscheid das Recht auf Einreise und Aufenthalt in Deutschland aberkannt worden, heißt es weiter. Der Mann wurde daraufhin im November 2013 abgeschoben und mit einer sechsjährigen Einreise- und Aufenthaltssperre belegt. Durch die versuchte Wiedereinreise muss der Straftäter nun noch eine Restfreiheitsstrafe von 448 Tagen verbüßen.

Neben der Haft und Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erwartet den Rumänen nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.