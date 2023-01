Häsabstauben der Schönauer Hexen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„HEX-SCHÖNAU“ – ab jetzt geht’s rund. Die Schönauer Hexen haben mit dem Häsabstauben im Vereinshaus in Reutin am 6. Januar, nach zwei Jahren Coronapause, endlich die närrische Saison eröffnet.

Die Schönauer Hexenmusik umrahmte wie immer das Häsabstauben. Es wurden sieben neue Mitglieder (darunter sechs Musiker) aufgenommen.

Zuerst mussten die Neumitglieder jedoch die traditionelle Hexentaufe über sich ergehen lassen.

Nicht nur die Neumitglieder mussten diese Taufe überstehen, sondern auch acht Hexen, die zwischen den Coronajahren 18 Jahre alt wurden. Zum Ende vom Häsabstauben wurde die Häskontrolle mit Ausgabe des Laufbändels vorgenommen.

Die Schönauer Hexen nehmen insgesamt an 14 Umzügen teil, ergänzt wird dieses Programm durch weitere neun Auftritte der Hexenmusik. In der näheren Umgebung sind die Hexen in Wasserburg und Lindau zu sehen.

Der weiteste Weg führt sie nach Thayingen in der Schweiz.

Zwei eigene Veranstaltungen erwarten die Hexen wieder in dieser Saison. Den Anfang macht am Samstag, den 21. Januar um 18 Uhr das Narrenbaumstellen am Schönauer Brunnen.

Der Höhepunkt in dieser Saison ist aber die Schönauer Hexen-Party in der Obsthalle am Ortsausgang von Schönau, Richtung Oberreitnau am Samstag, den 21. Januar. Einlass ist ab 18 Jahren.

Begleitet wird die Party von Auftritten der Lumpenkapelle Westallgäu, des Trommlerzug Lindau/Aeschach, der Pressluft Niederwangen und der Hexenmusik selbst.

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Schönauer Hexen freuen sich hier auf viele Besucher.