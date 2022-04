Händehygiene bleibt besonders ist wichtig

Der Welttag der Händehygiene der WHO und die Aktion „Saubere Hände“ sind jährlich stattfindende Kampagnen. Nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie ist Händehygiene einer der entscheidenden Faktoren, um die Verbreitung von Keimen zu verhindern. Anbei ein paar Tipps von Dr. Fabian Heuser, Ärztlicher Direktor der Asklepios Klinik Lindau. Im Alltag außerhalb des Krankenhauses ist dabei richtiges Händewaschen ganz entscheidend.

„Für unsere Klinik steht die Hygiene an erster Stelle, denn sie ist die Basis der Patientensicherheit. Anlässlich der bundesweiten „Aktion Saubere Hände“ wollen wir daher ins Besondere in Zeiten der Covis-Pandemie auf die Bedeutung der Händehygiene hinweisen“, betont Heuser in einer Pressemitteilung. Das Thema wird im Klinikalltag großgeschrieben. „Unsere Mitarbeiter, insbesondere natürlich medizinisches Personal mit direktem Kontakt zum Patienten, werden regelmäßig und umfassend in Klinikhygiene geschult“, schreibt Heuser weiter. Das Asklepios-Programm zur Patientensicherheit umfasse dabei gemäß der Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch Instituts (RKI) zahlreiche Punkte. Eine der wichtigsten und effektivsten Maßnahmen sei die Händedesinfektion.

Heuser verweist auf die Desinfektionsspender im Eingangsbereich der Klinik sowie in den Patientenzimmern und in den Behandlungsräumen. Der Chefarzt betont, wie wichtig es ist, diese beim Betreten und Verlassen der Klinik, der Patientenzimmer sowie vor und nach dem Patientenkontakt zu benutzen.

Im Alltagsleben außerhalb des Krankenhauses empfiehlt Heuser Schutzmaßnahmen wie häufiges Händewaschen und Abstand halten: „Beachten Sie die Husten- und Niesetikette und fassen sich mit den Händen nicht ins Gesicht.“ Unter dem Motto „Lächeln statt Händeschütteln“ soll zudem verhindert werden, dass Keime über den Händedruck von einer Person zur nächsten übertragen werden. Denn Lächeln kann man auch, wenn man gleichzeitig eine FFP2-Maske trägt.

Was banal klingt, werde dennoch oft falsch gemacht: das richtige Händewaschen. Heuser: „Es gilt die Faustregel: 20 bis 30 Sekunden lang, mit Wasser und Seife und an allen Stellen, anschließend sorgfältig abtrocknen.“