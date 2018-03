„Habe gelernt, vorsichtiger mit Menschen umzugehen“

Als die 19-Jährige nach ihrem Abitur in der LZ-Redaktion erstmals Zeitungsluft schnuppert, da ist sie zunächst sehr angespannt. Heute blickt Barbara Bierach lachend auf ihre ersten journalistischen Gehversuche zurück. Denn sie hat bewegte Jahre hinter sich: Sie leitete das Management-Ressort der „Wirtschaftswoche“, berichtete als Auslandskorrespondentin aus New York und Sydney. Inzwischen lebt sie in Irland und schreibt unter anderem für britische Zeitungen. Den Medienrummel von der anderen Seite kennt Bierach aber ebenso – als Autorin des seinerzeit viel diskutierten Sachbuchs „Das dämliche Geschlecht“. Dass ihr zweiter Irland-Krimi jetzt zur Leipziger Buchmesse erscheint, hat Bierach mit einem Abstecher in ihre alte Heimat Lindau verbunden.

Auch wenn sie während ihres LZ-Praktikums im Sommer 1984 nach eigenen Worten „fast ängstlich“ ihre ersten Texte schrieb – Barbara Bierach hatte nach dem Abitur ein festes Ziel vor Augen: Journalismus. Das verfolgte sie nach ihrer Lindauer Zeit zielstrebig: studierte in München Politik und Volkswirtschaft, besuchte dort die Journalistenschule, schaffte den Sprung in den Burda-Verlag und ging schließlich als Redakteurin zur „Wirtschaftswoche“.

Dort hieß es Anfang der 2000er Jahre: „Schreib ein Buch über deutsche Managerinnen.“ Sie habe sich über den Vorschlag köstlich amüsiert, erzählt Bierach: „Ein solches Buch wäre damals sehr dünn geworden.“ Denn Frauen an entscheidender Stelle in Unternehmen oder Politik waren da eine absolute Seltenheit. Diese Frage nach dem Warum beschäftigte Bierach dann doch – das Saatkorn für ihren Bestseller „Das dämliche Geschlecht“ war gelegt.

Nach dessen Erscheinen hat die Lindauerin jede Menge Medienrummel über sich ergehen lassen müssen. Ja, das Buch habe sie verändert, gibt die heute 52-Jährige unumwunden zu: „Ich habe dadurch gelernt, vorsichtiger mit Menschen umzugehen.“ Und selbstkritisch fügt Bierach an: „Ich haue heute nicht mehr so rein.“ Nach einer Fortsetzung des „Dämlichen Geschlechts“ sei sie damals durchaus gefragt worden. Doch sie habe abgewunken: „Es ist gesagt, was gesagt werden musste.“

Ein Jahr Auszeit auf dem Meer

Nach eineinhalb Jahren nehmen sich Bierach und ihr Mann eine Auszeit: Ein Jahr lang leben sie auf ihrem Boot „Lady Blue“, segeln von Bremen ins Mittelmeer. Den festangestellten Redaktionsposten lässt sie hinter sich, verdient ihren Lebensunterhalt fortan als freie Autorin. 2004 geht sie nach New York, arbeitet dort als Auslandskorrespondentin.

„Das klingt für Außenstehende schön – aber der Preis ist extrem hoch“, blickt Bierach zurück: „Man muss eine gewisse Einsamkeit aushalten können.“ Und auch die ein oder andere peinliche Situation, wenn man mangels Detailwissen über andere Kulturen in Fettnäpfe trete. Das fange an mit den berühmten Dinnerparties: „Ich war in den Jahren 2004 bis 2006 in New York. Da regierte Bush, die USA führte zwei Kriege, es gab keinerlei Krankenversicherung – und das alles waren bei solchen Treffen Tabuthemen“, schildert die Journalistin. Smalltalk dürfe sich in solchen Kreisen höchstens ums Wetter, Reisen oder Kino drehen.

Nach der Trennung von ihrem ersten Ehemann beschließt Bierach mit 40 einen Neuanfang: Sie wird Korrespondentin in Sydney. „Australien ist anders“, das merkt die Frau, die gerne und spontan auf andere zugeht, sehr schnell: „Die Menschen dort haben nicht so wirklich Interesse an Fremden.“ Trotzdem bleibt Bierach neun Jahre dort – und lernt in Australien auch ihren heutigen zweiten Mann Tim kennen.

Während ihrer Zeit im Ausland habe sie aber etwas Anderes begriffen: „Du lernst dein eigenes Land dann erst richtig lieben.“ Was für Bierach zum einen die Erkenntnis bringt: Auch wenn viel gejammert werde, „uns in Deutschland geht es schon gut“. Was ihr aber auch klar gemacht hat: Ein gutes Netzwerk an Freunden und Familie, auf das sie sich im Notfall verlassen kann, das hat sie in erster Linie in Deutschland, besonders auch in Lindau.

Familiengeschichte wird Krimi mit ernstem Hintergrund

Doch sie landet nach ihrer Australien-Zeit auf einer anderen Insel – in Irland. Ihr zweiter Mann Tim ist Anglo-Ire, kehrt nach Jahren als Manager dorthin zurück, wo das Haus seiner Familie steht: unweit von der kleinen Stadt Sligo, in der Bierachs Irland-Krimis spielen. „Das erste Buch „Lügenmauer“ sollte eigentlich Tims Familiengeschichte erzählen“, erzählt die Autorin. Denn auch in der habe es eine Tante gegeben wie die Kaitlin ihres Romans, die ledig ungewollt schwanger wurde, was in Irland Mitte des vergangenen Jahrhunderts als Schande galt. Dass der Roman letztlich als Krimi daherkommt, damit er sich besser verkauft, habe ihr der Verlag vorgegeben, schildert Bierach.

Sie ließ sich darauf ein – weil es ihr wichtig gewesen sei, auf jenen dunklen Punkt Irlands hinzuweisen: Dass Ordensschwestern – übrigens beiderlei Konfessionen, wie Bierach betont – bis Mitte des 20. Jahrhunderts ledige Mütter misshandelt und ihnen als Strafe für ihre „Sünden“ die Kinder weggenommen hatten.

Dass eine Frau wie Barbara Bierach kein Buch über grüne irische Landschaften schreibt, ist irgendwie klar. Ob sie ihre Hauptdarstellerin Emma Vaughan in einen dritten Krimi schickt, weiß sie jetzt noch nicht. Sie pendelt zwischen Irland und Deutschland, gibt Lesungen, schreibt immer noch Berichte und Analysen, hauptsächlich für britische Zeitungen, denkt durchaus über ein neues Buch nach, aber dann mit ganz anderem Thema. Barbara Bierach hat aber auch das einfache Leben an der irischen Küste lieben gelernt. Wo die 52-Jährige heute Bienen züchtet und mit ihrem Mann Tim nun das alte Haus seiner irischen Familie renoviert.