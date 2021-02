In einem Mehrparteienhaus in Lindau hat sich ein Nachbar in einen angeblichen Streit eingemischt. Laut Polizeibericht riss ein Bewohner in der Folge dem Nachbarn mehrere Haarbüschel aus. Zudem fiel dieser zu Boden und verletzte sich an der Hand. Der Verletzte wollte sich daraufhin offenbar rächen und rannte zurück in seine Wohnung. Als er wieder zurückkam, waren bereits Polizeibeamte vor Ort, sodass es nicht zu weiteren Handgreiflichkeiten kam.