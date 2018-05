Hürde für Verbot von Ferienwohnungen in Lindau

Weil im Vorfeld niemand an Befangenheiten gedacht hatte, hat der Stadtrat die Entscheidung über das geplante Verbot neuer Ferienwohnungen auf der Insel verschoben. Bis Mittwoch soll die Verwaltung nun prüfen, welcher Stadtrat sich an der Diskussion und Abstimmung überhaupt beteiligen darf. Die Verantwortlichen hoffen, dass der Stadtrat beschlussfähig bleibt.

Jeder Stadtrat müsse selbst prüfen, ob er befangen sei, wenn es um das geplante Verbot zusätzlicher Ferienwohnungen auf der Insel geht. Dabei gilt Befangenheit laut Stadtjuristin Tanja Bohnert nicht nur, wenn die Räte selbst eine Ferienwohnung auf der Insel betreiben oder ein Haus besitzen, in dem Mietwohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden könnten. Vielmehr wären Räte laut Gesetz auch befangen, wenn Ehepartner oder Verwandte betroffen sind. Dabei geht es nicht nur um Eltern, Geschwister oder Kinder, sondern es gelten alle Verwandten bis zum dritten Grad. Damit sind Onkel und Tanten sowie Nichten und Neffen betroffen.

Die Räte müssen also in ihren Familien forschen, wer Eigentum auf der Insel hat und dies der Stadtverwaltung melden. Ob enger Kontakt zu den Verwandten besteht oder man sogar zerstritten ist, spielt dabei keine Rolle. Das Rechtsamt wird in jedem gemeldeten Fall prüfen, ob es rechtliche eine Befangenheit sieht. Das ist wichtig, weil mögliche Kläger eines Verbots die Regeln außer Kraft setzen könnten, wenn die Räte die gesetzlichen Vorgaben nicht einhalten.

Verantwortliche hoffen auf einen beschlussfähigen Stadtrat

Die Verantwortlichen hoffen nun, dass am Mittwoch noch genügend Räte mitstimmen dürfen, damit der Beschluss rechtlich einwandfrei ist. Denn OB Gerhard Ecker und Bauamt halten die geplanten neuen Regeln im Bebauungsplan für wichtig.

Kay Koschka vom Bauamt hatte zuvor erläutert, dass die Stadt mit den neuen Regeln vor allem eine Möglichkeit haben wolle, die Zahl der Ferienwohnungen zu steuern. Denn bisher habe sie keine Handhabe, um die zahlreichen Anträge auf Umwandlung normaler Wohnungen abzulehnen. Deshalb will die Verwaltung alle Bereiche der Altstadt genau untersuchen und für jedes Quartier einzeln festlegen, um neue Ferienwohnungen noch verträglich erscheinen oder nicht.

Koschka betonte zudem, dass dies kein Mittel gegen den Wohnungsmangel für Lindau insgesamt sei: „Die Wohnungsnot in Lindau lösen wir nicht durch Verbote, sondern indem wir Wohnungen bauen.“ Und da stünden mit Höckleareal, Münchhof, Rotmoos, Cofelygrundstück und anderen Flächen große Baugebiete an, die diese Problem lindern sollten.

Für die Insel löse das allerdings weitere Probleme nicht, denn in der Altstadt ließen sich keine neuen Wohnungen mehr bauen. Es sei aber wichtig, die Zahl der Inselbewohner zu halten und möglichst zu steigern, um dort auf Dauer Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen zu erhalten, ergänzte Iris Möller vom Bauamt. Zudem sei bereits spürbar, dass Teile der Insel im Winter verwaist sind, weil Feriengäste ausbleiben.

OB Ecker ergänzte, dass das rechtliche Verfahren sehr aufwändig sei. Deshalb nehme die Stadt sich als erstes die Insel vor. Ähnliche Maßnahmen in anderen Stadtteilen später seien aber nicht ausgeschlossen.