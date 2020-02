Ein Abend voll Musik, Nonsens und blödsinnig-sinnig-blöden Aktionen: Streckenbach und Köhler sind mit der Musikcomedy „Hüften aus Gold“ am Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr in der Häge-Schmiede in Wangen.

Der selbstverliebte Tenor André von Streckenbach und sein Tastenknecht haben ausgesorgt. Die Beiden sind „endlich dick im Geschäft“ und müssen sich über die weltlichen Dinge des Lebens keine Sorgen mehr machen. Schnelle Autos, die schönsten Frauen, Alkohol, Drogen, Fressorgien, der Kauf eines Kreuzfahrtschiffes und einer eigenen Raumstation: All das ist inzwischen zum Alltag geworden und für die beiden fast schon mit dem Begriff „Langeweile“ verbunden.

Doch genug geträumt! Die bittere Realität sieht leider ganz anders aus: Jede Kirchenmaus ist flüssiger als die beiden. Schließlich ist das Leben kein Tanzlokal, der Rock’n Roll kein Lehnstuhl und das Showbusiness kein Zuckerschlecken. Erst recht nicht, wenn die Gage immer durch zwei geteilt werden muss. Doch die beiden haben vorgesorgt und sich für magere Zeiten ein paar ordentliche Hüften aus Gold zugelegt. Jetzt kann nichts mehr schief gehen, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Ihn ihrem neuen Bühnenprogramm unternehmen Streckenbach und Köhler erneut den vergeblichen Versuch, Seriosität und Anspruch mit Chaos und Klamauk zu kombinieren. Die Kritiker sind sich jedenfalls einig: Das wird doch nix! Wer Tipps braucht, wie man dem Schlankheitswahn entfliehen kann oder Infos zum erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit benötigt, ist laut Ankündigung bei „Hüften aus Gold“ vollkommen verkehrt. Für alles andere kann nicht garantiert werden. Die Zuschauer erwartet in jedem Fall ein Abend „voll Musik, Nonsens und blödsinnig-sinnig-blöden Aktionen“.