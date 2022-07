Gymnasium rollt Widerstandskämpfern den roten Teppich aus

Die Ausstellung der Weiße Rose Stiftung aus der LMU München ist seit letzter Woche am Bodensee-Gymnasium zu sehen. Das BoGy hat laut Schulleiterin Jutta Merwald den Widerstandskämpfern den roten Teppich ausgerollt. Denn in Anlehnung an die Flugblatt-Aktion von Sophie Scholl in der Ludwig-Maximilians-Universität in München finden sich 47 Ausstellungstafeln auf dem roten Teppich in der Aula des Gymnasiums „verstreut“.

Begleitend zur Ausstellung biete die Stiftung einen Audioguide zum kostenlosen Download. Die Dauer der Führung beträgt circa 30 Minuten und beschreibt die Geschichte der Weißen Rose und seiner Protagonisten. Hier der Link: https://www.weisse-rose-stiftung.de/ausstellungsverleih/audioguide

Interessenten melden sich bitte telefonisch unter der 08382 / 93600 für einen Besuch im Sekretariat des Bodensee-Gymnasiums an.