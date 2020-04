GWG Lindau pflanzt ein „Wäldchen“

Das Lindauer Wohnungsunternehmen GWG hat versprochen, anlässlich des 90-jährigen Firmenjubiläums 90 Bäume im Lindauer Stadtgebiet einzupflanzen. Jetzt wurden es am Ende sogar 121 Bäume, die das Team der Lindauer Baumpflege in den vergangenen sechs Monaten auf GWG-Grund verteilt hat, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt.

„Wären alle 121 Bäume auf einem Stück Land gepflanzt worden, ergäbe das fast schon einen kleinen Wald", berichtet Projektleiterin Annette Wacker augenzwinkernd. Die Bäume wurden jedoch auf die verschiedenen GWG-Wohnanlagen verteilt.

Den größten Anteil der Neupflanzungen nehmen die Obstbäume ein, 26 an der Zahl, davon sechs Kirschbäume. Nach Aussage des Geschäftsführers Alexander Mayer seien die Mieter begeistert darüber, dass sie das Obst für den Eigenbedarf ernten dürfen. Mayer fügt hinzu: „Da werden sich noch einige mehr freuen, denn wir haben auch sieben Esskastanien ausgewählt.“ Neben Linden und den Rosskastanien finden die Mieter nun auch eher selten gepflanzte Sorten in den GWG-Anlagen wie die Trauerbuche, den Mehlbeeren-, Weißdorn- oder Amberbaum. An alle und alles sei bei den Pflanzungen gedacht worden: an Mieter, Bienen und Insekten sowie an die Optik. Denn der Amberbaum beeindrucke im Herbst durch seine farbenprächtigen Blätter. Auch seien die Jubiläumsbäume gut erkennbar. Sie werden von Dreiböcken gehalten, die in den GWG-Farben weiß, grau und grün gestrichenen sind. An ihnen sind Tafeln angebracht, auf denen der Name des Baumes und der Hinweis auf das Jubiläum eingraviert wurden.

Damit es den Bäumen gut geht, sind die Mieter in den Objekten mit den Neupflanzungen angeschrieben worden, um auf Wunsch eine Patenschaft für einen oder mehrere Bäume zu übernehmen. Das heißt, es wird kontrolliert, ob die Wassersäcke gefüllt oder erkennbare Schäden an den Bäumen vorhanden sind.

Dass am Ende anstelle der 90 nun 121 Bäume gepflanzt wurden liegt laut Wacker daran, dass 31 davon Ersatz für notwendige Fällungen waren. Gemeinsam mit Mayer freut sie sich, dass die GWG Lindau inzwischen rund 800 Bäume in ihrem Bestand hat.

Beim Lindauer Wohnungsunternehmen ist allerdings bekannt, dass sich nicht alle Mieter über die Bepflanzung freuen, Befürchtungen haben, dass zum Beispiel Verschattungen eintreten oder Blätter auf das Auto oder die Balkone fallen könnten.

Mayer gibt zu bedenken, dass in Zeiten des Klimawandels und der Hitzewellen etwas getan werden müsse, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken. Bäume würden Schatten, spenden der an heißen Sommertagen für viele den Aufenthalt draußen erst erträglich mache. Er hoffe, dass sich spätestens dann diejenigen, die heute den Pflanzungen kritisch gegenüberstünden über den Schatten der Bäume freuen und das Positive in der Pflanzaktion sehen könnten.