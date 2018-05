GWG investiert viel Geld in altes Haus

„Schön ist es geworden, das ehemals unscheinbare Wohnhaus in der Reutiner Straße 17. Die blaue Fassade macht es jetzt zum Hingucker.“ Davon zeigt sich die Lindauer GWG in einer Pressemitteilung überzeugt. Die Modernisierung war erforderlich gewesen, weil das Haus nicht gedämmt war noch eine Zentralheizung hatte. Auch sonst habe es sich in keinem zeitgemäßen Zustand mehr befunden. Deshalb hat das Wohnungsunternehmen dort jetzt 600 000 Euro investiert.

Das Objekt mit nur vier Wohnungen im Bauzustand von 1930 wurde kernsaniert. Zwei der vier Mieter blieben auf eigenen Wunsch während der Modernisierung dort wohnen. Mitte Juli 2017 begannen die Arbeiten. Bis dahin heizten Gaseinzelöfen die Wohnungen. Jetzt liefert eine neue Zentralheizung Warmwasser und Wärme für alle.

Im Zuge der Modernisierung der großen Tageslichtbäder kam zusätzlich zur Badewanne eine Dusche hinzu. Durch die Verlegung der Küche wurde ein weiteres Zimmer geschaffen. Nach dem Entfernen der Laminat- und Teppichböden kam ein alter Riemenboden zum Vorschein. Abgeschliffen und lackiert zeigt er jetzt seine volle Schönheit. Als Sahnehäubchen baute die GWG an alle Wohnungen einen großzügigen Balkon, was die Wohnqualität steigere.

Sämtliche Fenster wurden ausgetauscht, Kanäle neu gelegt und das Dach neu eingedeckt. Um den Charme des Hauses zu bewahren hat sich die GWG bewusst fürs Wiederanbringen von Fensterklappläden entschieden. „Rollläden anstelle von Klappläden wären sicherlich günstiger gewesen. Jedoch würden diese nicht zum Stil des Gebäudes passen“, so der GWG-Geschäftsführer Alexander Mayer.

Die Fassade wurde mit Mineralwolle gedämmt, der neue Putz mit blauem Anstrich schließe die Fassadenarbeiten ab. Hinzu komme eine neu gestaltete Außenanlage, sechs Stellplätze sowie ein Müll- und Fahrradhaus.

Oft sei er gefragt worden, warum er bei dieser kostenintensiven Modernisierung nicht einen Neubau mit mehr als vier Wohnungen auf das Grundstück gestellt habe. „Es war mir wichtig, dieses Haus von 1930 zu erhalten und nicht abzureißen, wie es derzeit häufig geschieht“, so Mayer in seiner Pressemitteilung. „Nur so wird ein Straßenbild erhalten, und die Identifikation mit der Umgebung kann weiter bestehen, was auch den Charakter einer Stadt prägt,“ begründet der Geschäftsführer den Entschluss. Zudem sei die Reutiner Straße 17 das vierte Objekt der 1930 gegründeten Gemeinnützige Baugesellschaft Lindau (B) mbH gewesen und stelle somit ein Stück GWG-Geschichte dar.