Gwenda Rüsing fällt nun im grellen Führungstrikot auf

Schlammig, nass und kalt, aber kurz – das ist normalerweise das Format der Cyclocross-Rennen, die traditionell in der kalten Jahreszeit stattfinden. Bei ihrer ersten Teilnahme überhaupt an diesem Rennformat gelang Gwenda Rüsing vom Lindauer Mountainbike-Rennstall toMotion Racing by black tusk beim ersten Lauf des Cyclocross-Cup Südwest ein Auftakt nach Maß: Sie nahm den Sieg in der Hobbyklasse der Frauen und das Führungstrikot mit nach Hause.

Schlammig und kalt war das Rennen in Baiersbronn jedoch nicht, fand es doch bei schönstem Oktobersonnenschein statt. Aufgeregt war Gwenda Rüsing bei ihrem ersten Cyclocross-Start laut Mitteilung auch nicht. Nachdem sie die Strecke zuvor einmal abgefahren war und von einem jungen Fahrer wertvolle Tipps bekommen hatte, ging sie gut vorbereitet auf die kurze Runde von 1,7 Kilometern Länge. Die ausgeschriebene Renndauer für die Hobbyklasse betrug 30 Minuten, sodass in diesem Rennen fünf Runden zu bewältigen waren. Die toMotion-Fahrerin ging von einer der hinteren Startpositionen ins Rennen, schaute sich die Konkurrenz zunächst in Ruhe an und überholte dann. Am Ende verbuchte sie einen ungefährdeten Sieg bei den Hobby-Frauen und nahm das Führungstrikot der Rennserie mit nach Hause. „Schrecklich ist jetzt nur, dass ich mich mit dem grellen, gelben Trikot beim nächsten Rennen nicht wie sonst hinten verstecken kann“, sagt Rüsing. „Da werde ich dann wohl doch aufgeregt sein, außerdem habe ich schon Angst vor dem ersten Matsch-/Schlammrennen und echter Kälte.“ Das nächste Rennen des Cyclocross-Cup ist am 27. November in Rheinzabern.

In Riva del Garda bestritt Jürgen Langhans von toMotion sein letztes Saisonrennen. Auf der 30-Kilometer-Strecke des Scott-Bikemarathons erkämpfte er sich in der 55-köpfigen Grand-Master-Kategorie den vierten Platz. „Das Höhenprofil des Rennens war einfach: hoch, runter, Ziel“, beschreibt Langhans den Streckenverlauf. 136 Männer standen am Start, darunter 55 Grand Masters. Nach 1:40 Stunden fuhr Langhans als 35. der Gesamtwertung und Vierter seiner Alterskategorie über die Ziellinie. „Das Podium habe ich zwar um eine gute Minute verpasst, aber angesichts der starken Konkurrenz freue ich mich über diesen Rang fast wie über einen Sieg“, sagt Langhans. „Jetzt kann die Saisonpause kommen.“

Eine ähnlich weite Anfahrt zu seinem Rennen hatte toMotion-Zugang Arno Rottler, der für den „Mountainbike-Ride for Pride“, einem Einzelzeitfahren, bis nach Sülzhayn in Thüringen fuhr. Er hatte sich bei diesem Rennen für die längere Strecke mit vier Runden à zehn Kilometer und 340 Höhenmeter entschieden. Bei kühlen, aber trockenen Bedingungen beendete Rottler die ersten zehn Kilometer in 33:39 Minuten. Nach sehr konstanten Rundenzeiten gab er in der Schlussrunde noch einmal richtig Gas und beendete das Rennen nach 2:13,39 Stunden auf Platz fünf der Ü35-Männer und Rang sechs der Gesamtwertung.