Guter Start in die Skisaison

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause konnten kurz vor dem Jahreswechsel die Weihnachtsskikurse des SCB Lindau endlich wieder stattfinden – natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygieneauflagen. Aufgrund der warmen Temperaturen und des mittlerweile eher geringen Schnees fanden die Kurse in diesem Jahr in Steibis bei Oberstaufen statt.

Der Verein war mit 28 Trainern vor Ort und freute sich über großes Interesse an den Kursen: Neben zwölf Skizwergen im Alter von 2-3 Jahren, die gemeinsam mit ihren Eltern die ersten Bewegungen auf Skiern üben, gab es drei weitere Anfängergruppen für 30 Kinder ab 4 Jahren. „Die Fortschritte, die gerade die Kleinsten in den ersten Tagen auf Ski machen, sind immer wieder schön zu sehen. Nach dem Kurs können die meisten bremsen, Kurven und den Hang herunterfahren“, freut sich Trainer Thomas Mory. Die 64 fortgeschrittenen Skifahrer wurden nach Können und Alter in verschiedene Gruppen eingeteilt und auch 39 Rennläufer konnten am Imberg sehr gut trainieren.

Aufgrund anhaltenden Regens musste der vierte und letzte Kurstag leider in den Januar verschoben werden. Sportwartin Evi Veit ist seitens des Vereins für die Organisation zuständig. „In diesem Jahr haben uns die wechselnden Wetter- und Schnee-Bedingungen ein paar Nerven gekostet. Trotzdem hat vor Ort alles prima geklappt. Ein herzliches Dankeschön dem gesamten Team sowie den Betreibern der Imbergbahn für die große Unterstützung.“

Tobias Baader, 1. Vorsitzender des SCB, ergänzt: „Ich bin sehr stolz auf unsere Skilehrer und das Trainerteam. Gerade wie die jungen Trainer und aktiven Rennläufer sich in die Kurse eingebracht haben, war sehr schön zu sehen.“

In den kommenden Wochen findet nicht nur der Nachholtermin für den entfallenen Skikurstag statt. Neben wöchentlichen Trainings für den Nachwuchs bietet der SCB auch Skikurse für Erwachsene, Touren- und Langlaufkurse an.

Weitere Informationen auf der SCB-Homepage unter www.skiclub-lindau.de.