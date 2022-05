Gute Neuigkeiten für den Cavazzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu Beginn waren die circa 40 Anwesenden im Alten Rathaus natürlich besonders auf die Vorschläge und Anregungen von Walter Bamberger gespannt, dem Chef des gleichnamigen Ingenieurbüros aus der Nähe von Eichstätt. Unter verschiedenen Anbietern wurde er nämlich vom Vorstand des Fördervereins Cavazzen e.V. ausgewählt und darum gebeten, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der Lindauer Marktplatz und insbesondere der Cavazzen nach seiner Sanierung zeitgemäß beleuchtet werden könnten. Seine Referenzen, Preise und Bilder - etwa zum Kölner Dom, der Frauenkirche in Dresden, dem Ulmer Münster oder dem Schloss Neuschwanstein - sprachen sehr eindeutig dafür, ein kompetentes Fachbüro für Lichtplanung und Lichtarchitektur zu der Sitzung einzuladen. Walter Bambergers Vortrag und die eindrucksvollen Beispiele seiner Arbeit, aber auch die offenbar sehr sensible Herangehensweise an die anspruchsvollen Herausforderungen bei historischen Gebäuden zeigten jedenfalls, dass auch der Cavazzen mit seinem unmittelbaren Umfeld zu dieser Kategorie gehört und einer entsprechenden „Behandlung“ bedarf.

Vor diesem Hintergrund bestätigte auch Hilmar Ordelheide als Vertreter des Bauamtes, dass er hinsichtlich der Ausschreibung der „Illumination von Marktplatz und Cavazzen“ wertvolle Erkenntnisse und zusätzliche Sichtweisen gewonnen habe. Mehrere Nachfragen seitens der Mitglieder unterstrichen zudem das große Interesse an einer angemessenen und wohl durchdachten Lösung des langjährigen Beleuchtungs-Problems an diesem exponierten Platz.

Sehr flott ging es danach bei den fälligen Neuwahlen her, die Wahlleiter Peter Schneider in bewährter Manier durchführte. Erwartungsgemäß wurden sowohl die Mitglieder des bisherigen Vorstands (Winfried Hamann, Werner Berschneider und Barbara Reil) als auch der neu gewählte Schatzmeister Dr. Gerhard Ecker einstimmig gewählt. Der bisherige Inhaber Dr. Klaus-Peter Lütcke hat dieses Amt krankheitshalber zur Verfügung gestellt und wohnt mittlerweile auch nicht mehr in Lindau. Mit den besten Wünschen für seine Gesundheit und einem herzlichen Dank für seine bisherige Arbeit wurde die Sitzung nach zwei Stunden durch den Vorsitzenden beendet.