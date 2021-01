Gute Nachrichten für Kletterfans: Boulder-Block entsteht auf Gartenschau-Gelände

Kletterherzen dürften ab Mai höher schlagen: Denn ein Boulder-Block steht jetzt auf dem Gartenschau-Gelände auf der Hinteren Insel in Lindau neben Skateplatz, Calisthenics-Park und Beachvolleyballfeld. Installiert wurde dieser vom Deutschen Alpenverein (DAV), Sektion Lindau, wie die Natur in Lindau gGmbH in einer Pressemitteilung informiert.

Die Holzelemente werden demnach von der Kletter- und Boulderfirma „VerSys“ aus Köln Stück für Stück zusammengesetzt und an einem Konstrukt befestigt. Innerhalb von nur einer Woche steht so der komplette Boulder-Würfel. Insgesamt 90 Quadratmeter Boulderfläche stehen Kletterinnen und Kletterern ab dem 20. Mai mit der Eröffnung der Gartenschau hier zur Verfügung.

„Da Klettern eine sehr beliebte Sportart ist, haben wir uns für diesen Boulder-Würfel entschieden“, erzählt Thomas Hummler, Vorstandsvorsitzender des DAV, Sektion Lindau. „Klettern kommt bei Kindern, Jugendlichen wie auch Erwachsenen so gut an, dass wir damit auf der Gartenschau viele Besucher begeistern werden“, ist sich Hummler sicher.

Der DAV bietet dort im Rahmen der Gartenschau Kurse für Schülerinnen und Schüler an und wird den Boulder-Block für eigene Trainingseinheiten nutzen. Die Mitglieder des DAV pflegen im Sommer die Boulderrouten und verändern diese alle paar Wochen, sodass es immer wieder neue Herausforderungen gibt.

Neben dem Boulder-Block legt der DAV außerdem einen alpinen Garten auf dem Gartenschau-Gelände an. „Dadurch schaffen wir die Verbindung zur Lindauer Hütte, wo einer der größten Alpengärten der Region existiert“, erklärt Hummler. Der DAV wird auch Touren von der Gartenschau zur Lindauer Hütte anbieten, damit jeder, der möchte, sich den Alpengarten vor Ort ansehen kann. Die Mitglieder des DAV können es kaum erwarten, dass es am 20. Mai losgeht und sie den Boulder-Block in Betrieb nehmen können. „Am liebsten würden sie schon nächste Woche hier klettern“, sagt Hummler und lacht.

Die Freude über den Boulder-Würfel ist auch bei Gartenschau-Geschäftsführer Meinrad Gfall groß: „Es ist toll, dass die Besucherinnen und Besucher hier neben Skaten, Beachvolleyball und Calisthenics nun auch Bouldern können. Das ist schließlich die erste Boulder-Möglichkeit in Lindau. Sie fügt sich wunderbar in unser Gartenschau-Motto ,Gartenstrand – Vom Berg zum See’ ein.“ Der Boulder-Block soll auch nach der Gartenschau auf der Hinteren Insel neben Calisthenics und Skateplatz so lange wie möglich bleiben: „Bis die Wohnbebauung beginnt, können wir den Block dort stehen lassen“, sagt Hummler.