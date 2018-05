Gute Laune bei Sonne, Wind und Regen

18 Grad und ein fröhlicher Wolkentanz am Himmel, dazwischen Sonne und ein frischer Wind – das ist doch perfektes Wanderwetter. Auch wenn gegen neun Uhr strichweise ein kräftiger Schüttler über die Landschaft niedergeht. Viele Wanderer haben sich an Christi Himmelfahrt auf den Weg des 39. Lindauer Wandertags gemacht.

Die Familien Weidmann, Hoffmann, Bauer und Heuchert erreichen gegen halb zwölf fröhlich, hungrig, durstig und – wieder – trocken den Sulzenberg. Zum Teil sind sie Mitglieder der Theatergruppe Oberreitnau, zum Teil zufällige Schicksalsgemeinschaft, weil sie am Start in Rickenbach bei Regen aus dem Bus gestiegen sind, und sich gemeinsam nass werdend bis Weißensberg durchgeschlagen haben. Da hörte der Regen auf. Sie schwärmen trotzdem begeistert vom Weg, der sie über Wiesenwege, begleitet vom lauten Zirpen der Grillen, auf weichen Waldwegen bei Vogelgezwitscher und an lauschigen Gewässern vorbei ans Ziel geführt hat.

Robert Dellinger ist mit seinem Sohn Daniel und seinem Neffen Martin ebenfalls in den Regen gekommen. „Aber wir wurden nicht nass. Nur die Regenschirme“, sagen die drei Vatertags-Ausflügler lachend. Die Familie Schröter aus Oberreitnau, Hans-Peter, Susan, Moritz und Piepa, eine freundliche spanische Mischlingshündin mit schwarzen Knopfaugen, hat sich für einen individuellen Weg entschieden. „Wir haben gewartet, bis der Regen aufgehört hat und sind dann eine eigene kleine Runde gelaufen, da konnte Moritz auch sein Fahrrad mitnehmen,“ erklärt Susan. Und erzählt, dass sie jedes Jahr an Christi Himmelfahrt auf den Sulzenberg kommen. Mal wandern sie vorher mit, mal machen sie wie heute einen kleinen Spaziergang dorthin.

Alle freuen sich

Am Sulzenberg geht es in der Mittagszeit lustig zu. Die Musikapelle Oberreitnau spielt eben passen zur frechen Windböe, die die Blätter der Bäume und die Haare der Wanderer zaust, und einer der Musikantinnen die Notenblätter davonwehrt „Rauschende Birken“. Irgendwie steht allen ein breites Lachen im Gesicht: Den Wanderern, die ankommen, unter ihnen auch Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker und seine Frau Ulrike, Arnold Weiner vom Kulturamt, der mit seinem Team den Wandertag organisiert hat, Helfern vom Bayerischen Roten Kreuz samt Wasserwacht, und den 52 Helfer vom Technischen Hilfswerk (THW) Lindau , weil sich alle so freuen, dass das Wetter viel besser ist, als befürchtet. Der Sulzenberg bleibt trocken. Die THWler haben große Verpflegungszelte aufgestellt, aus denen sie Steaks, Würstchen, Pommes und den legendären Wandertagseintopf an die hungrigen Wanderer und Besucher – insgesamt mehr als tausend – ausgeben. Ohne Wartezeit. Sebastian Müller von der Lindenberger Metzgerei, hat am Morgen um drei Uhr 250 Portionen Eintopf gekocht. Mit geschnippelten Wiener Würstchen, Scheiben, Kartoffeln, Karotten, Erbsen und „den Rest verrate ich nicht. Das ist meine Geheimrezeptur“ erklärt er lachend und hilft Carina John und dem THW-Ortsbeauftragten Meinrad Gfall bei Schöpfen der deftigen Mahlzeit in große Glasschüsseln, weil Leonie Heine und Julia Turk vom Jugend-THW drängeln: „Weiter, wir brauchen mehr!“ Auf die Frage, warum denn alle so enorm fröhlich sind, erklärt Gfall: „Weil der Lindauer Wandertag außer dem Blaulichttag die einzige Gelegenheit ist, wo wir alle zusammen sind. Alle sind begeistert davon. Vor allem unsere Jugend. Und weil er allen Teilnehmern so schön zeigt, dass wir in einem Paradies leben.“