Gute Bilanz bei Jubiläumsveranstaltung

Zu seinem 100-jährigen Vereinsjubiläum konnte der Schachclub Lindau die diesjährige Seniorenmeisterschaft im großen Saal der Kolping-Akademie ausrichten. Mit Hygiene-Konzept und Überprüfung der 3G-Regeln bei den 25 Teilnehmern ging der Wettkampf problemlos über die Bühne bzw. die Bretter. Nach sieben Runden Schnellschach standen die Sieger fest.

Der oftmalige Seniorenmeister und Favorit Holger Namyslo (TG Biberach) schlug in der 3. Runde den späteren Zweitplatzierten Frank Oberndörfer (SF Wetzisreute) und in der 4. den bis dato ebenfalls ungeschlagenen Verfolger Tilo Balzer (SC Tettnang). Daneben kamen die Lokalmatadoren ins Spiel. In der 5. Runde musste Namyslo dem Lindauer Harald Schulze den Sieg überlassen. Auch Dr. Rainer Jäckel vom SC Lindau hatte nur einen Punkt abgegeben, weitere Lindauer drängten an die Spitze: So führten nach fünf Runden Schulze, Namyslo, Oberndörfer und Jäckel mit jeweils vier Punkten die Tabelle an.

In den letzten beiden Runden sicherte sich Namyslo mit zwei Siegen und damit 6 Punkten aus 7 Partien den alleinigen Spitzenplatz, gefolgt von Frank Oberndörfer und Holger Lassahn (SC Lindau) mit jeweils 5 Punkten. Mit 4,5 Punkten belegten Harald Schulze (SC Lindau), Manfred Lachmayer (TSV Langenau), Tilo Balzer (SC Tettnang), Xaver Fichtl (SC Lindau), Dr. Rainer Jäckel (SC Lindau) und Peter Berteit (SC Weiler) die Plätze 4 bis 9, ein für die Lindauer sehr erfolgreiches Gesamtergebnis. Im Bericht des Schachbezirks auf seiner Homepage ist zu lesen: „Konnte Corona-Pandemie-bedingt die Oberschwäbische Seniorenmeisterschaft im vergangenen Jahr nicht durchgeführt werden, so war sie in diesem Jahr ein kleines Highlight der Turnier-Szene in Oberschwaben. [...] Besonderer Dank galt dem SC Lindau, der mit der Organisation (u. a. gab es einen Gutschein für ein Mittagessen im benachbarten Restaurant) und dem Spielsaal im Haus der Kolping-Akademie hervorragende Turnierbedingungen geschaffen hatte.“

Im Gegensatz zu dieser kleinen Jubiläumsveranstaltung musste der Schachclub das in den Pfingstferien geplante und auf Ende August verschobene große Turnier um die Oberschwäbischen Einzelmeisterschaften ganz absagen.