Gutachter sind uneins über Schuldfähigkeit

Ist er nun unschuldig oder hat er den Brand gelegt, war aber während der Tat nicht Herr seiner Sinne? Der Anwalt des Mannes, der im vergangenen Juli in einem Haus am Berliner Platz Feuer gelegt und einen Gashahn geöffnet haben soll, ist sich da wohl selbst nicht ganz sicher.

Beim dritten Verhandlungstag vor dem Kemptener Landgericht argumentierte er zunächst für das eine, später dann für das andere. Eine Gutachterin attestierte dem Angeklagten derweil teilweise Schuldunfähigkeit – und widersprach damit einem älteren Gutachten.

Paranoide Schizophrenie

„Gewisse Realitätsinseln sind noch vorhanden, und er weiß, was richtig und falsch ist“, sagte die Ärztin aus dem Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren. Sie könne bei ihm zwar einen Wahn, aber keine vollständige paranoide Schizophrenie feststellen und halte den Angeklagten daher nur für eingeschränkt schuldunfähig. Damit unterschied sich ihr Gutachten von dem, das ein Psychiater direkt nach der Tat von dem Angeklagten erstellt hatte: Er diagnostizierte bei dem mutmaßlichen Täter eindeutig eine paranoide Schizophrenie.

Noch vor der Gutachterin hatten erneut einige Hausbewohner ausgesagt. Und eine von ihnen lieferte dem Anwalt Futter für eine Reihe an Beweisanträgen: Die Mieterin sagte aus, sie habe in ihrem Kellerabteil einen Benzinkanister gelagert gehabt, der seit dem Brand fehle. Außerdem sei die Türe ihres Kellerraums aufgebrochen worden.

Richter, Anwalt und Staatsanwalt sind erstaunt über neue Infos

Über diese neue Information zeigte sich Richter Gunther Schatz ebenso erstaunt, wie Anwalt und Staatsanwaltschaft. Die Hausbesitzerin klärte aber auf: Die Feuerwehr habe während es Brands alle Kellerräume aufgebrochen, um zu prüfen, ob sich noch jemand im Haus befände. Der Kanister sei als Beweisstück mitgenommen worden.

Der Anwalt beantragte daraufhin mehrmals, um, wie er sagte, die Unschuld seines Mandanten zu beweisen, sowohl die aufgebrochenen Türschlösser, als auch den Kanister auf Fingerabdrücke und DNA-Spuren zu untersuchen. Außerdem beweise die Tatsache, dass sein Mandant damals in den Keller gelangt sei, dass dort auch andere Menschen gewesen sein konnten.

Nächster Termin für den Prozess ist am 12. Mai

Richter Gunther Schatz lehnte – wie schon am zweiten Verhandlungstag – alle Beweisanträge des Anwalts ab: „Die Behauptung, dass damals auch andere Menschen im Haus waren, ist lediglich eine Behauptung aufs Geradewohl.“ Auch die Zeugen hatten zuvor alle ausgesagt, dass die Eingangstüre des Hauses immer verschlossen sei. Der Angeklagte hatte damals bei einer Mieterin geklingelt, die ihn daraufhin ins Haus gelassen hatte.

Nachdem all die Beweisanträge zur Unschuldsfindung des Angeklagten gescheitert waren, beantragte dessen Anwalt schließlich einen weiteren Gutachter. Dieser solle die vollständige Schuldunfähigkeit des Angeklagten unter Beweis stellen. Richter Schatz lehnte auch diesen Antrag ab – schließlich habe selbiges ja bereits der erste Gutachter getan.

Letztendlich hatten die Beweisanträge, wie schon beim letzten Mal, den einzigen Effekt, dass sich die Verhandlung so sehr in die Länge zog, dass Richter Schatz diese noch einmal vertagte. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 12. Mai, ein möglicher fünfter Termin zwei Wochen später.Wie weit der Anwalt bereit ist zu gehen, bekam mit, wer in der Verhandlungspause die Ohren spitzte: Da erkundigte er sich nach dem zuständigen Oberlandesgericht.