Gutachter hält Tagungshotelweiter für nötig

Der Gutachter hält weiter ein Tagungshotel am Karl-Bever-Platz für nötig. Das geht aus einem Schreiben des Büros DWIF-Consulting aus München hervor, das der Lindauer Zeitung vorliegt. Heiko Rainer von DWIF stellt zudem Behauptungen aus Lindau richtig.

„Die vorhandenen Hotelkapazitäten reichen nur zum Teil für die Vermarktung und den Vertrieb des Kongress- und Tagungsstandortes Lindau aus“, schreibt Rainer in seiner Antwort auf eine Anfrage von LTK-Chef Carsten Holz. Tagungsanbieter suchten nach größeren Hotels mittlerer Preisstufe, damit sie Teilnehmer unter einem Dach unterbringen können. Die großen Hotels seien in Lindau aber im Fünf-Sterne-Bereich und damit zu teuer für Tagungsteilnehmer. Denn viele Firmen würden die Budgets ihrer Mitarbeiter inzwischen beschränken. Entsprechend sehen auch Lindauer Firmen selbst einen Bedarf an einem Business- und Tagungshotel.

Rainer widerspricht zudem der Behauptung, dass DWIF bei der Hotelanalyse 2015/16 das Best-Western-Hotel auf dem Bahlsengelände nicht berücksichtigt habe. Das sei zwar noch nicht eröffnet, aber schon in Planung gewesen. Deshalb habe das gutachten „neben dem bereits geplanten Budget-Design-Hotel am ehemaligen Bahlsen-Gelände“ ein weiteres Tagungshotel für nötig gehalten. Die Entwicklung seit Eröffnung des neuen Hotels bestätige zudem die Einschätzung des Gutachters, dass diese neuen Hotels den bestehenden nicht schaden, sondern zusätzliche Gäste nach Lindau locken.