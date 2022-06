Brennendes Auto vor Zahnarztpraxis: Feuerwehrmann unterbricht Behandlung und löscht

Vor einer Zahnarztpraxis in Altach in Vorarlberg hat am Dienstag ein Auto gebrannt. Ein Feuerwehrmann,d er zufällig in Behandlung beim Zahnarzt war löschte das Feuer, wie die Polizei berichtet. Demnach parkte ein Patient um 14.45 Uhr sein Fahrzeug vor einer Zahnarztpraxis in Altach und begab sich anschließend zur Behandlung in die Praxis.

Kurz darauf bemerkte laut Polizeibericht eine zufällig am Auto vorbeifahrende Frau, dass aus dem Inneren des abgestellten Pkw Rauch aufstieg und sich der Pkw ruckartig vorwärts bewegte. Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass sich keine Menschen im Fahrzeug befinden, begab sie sich in die Zahnarztordination und informierte die dort anwesenden Personen.

Vier Handfeuerlöscher kommen zum Einsatz

Ein zufällig anwesender Feuerwehrmann brach seine Behandlung ab und konnte den Brand mit vier Handfeuerlöschern bis zum Eintreffen der Feuerwehr Altach löschen. Durch die Feuerwehr Altach erfolgten anschließend Nachlöscharbeiten. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Am Fahrzeug entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Die Fassade des Hauses wurde durch die Hitze und den Anprall des Fahrzeuges an der Fassade beschädigt. Als Brandursache geht die Polizei aufgrund der Spurenlage sowie Zeugenausagen von einem technischen Defekt aus. Im Einsatz war die Feuerwehr Altach mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit zwei Sanitätern sowie eine Streife der Polizeiinspektion Altach.