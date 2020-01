Gut in Fahrt

Nach dem Konditionswettbewerb im vergangenen September standen am Wochenende die beiden ersten Schneebewerbe der höchsten Allgäuer Rennserie im Kalender. Der Veranstalter des Riesenslaloms am Samstag war der SV Hindelang, der das Rennen vom Oberjoch an die Kanzelwand verlegen musste. Eine gute Alternative, fand sich doch auf der Rennstrecke „Zwerenalpe“ in 1940 Metern Höhe bei sonnigem Wetter eine griffige Piste vor, wie es in einer Pressemitteilung des Regionalteams West-Allgäu heißt.

Bei den Jungs der Klasse U14 männlich (Jahrgänge 2006 und 2007) kamen vom Regionalteam West-Allgäu Kassian Nagenrauft vom SC Lindenberg als 14. und Tim Caprano vom SCB Lindau als 18. ins Ziel. Fenja Jauch vom TSV Gestratz als sechste war in der Klasse U14 weiblich die Schnellste aus dem jüngeren Jahrgang 2007. Auf Platz acht folgte Jessica Schmidt von der RG Weiler-Simmerberg ihrer Trainingskollegin aus dem Regionalteam. Hannah Tschada vom SCB Lindau wurde 13. In der Klasse U16 männlich der Jahrgänge 2004 und 2005 erreichten Nemo Bauer für den SCB Lindau Platz 15. Die Teilnehmerinnen aus dem Regionalteam um Trainer Herbert Hörburger fuhren bei der U16 weiblich unter anderem auf Platz elf (Paula Veit/SCB Lindau).

Den Slalombewerb am Sonntag organisierte der Förderverein „Regionalteam West-Allgäu“. Auch hier musste aufgrund Schneemangels im Vorfeld der Veranstaltungsort gewechselt werden. Mit dem Slalomhang am Hennenmooslift fanden die Athleten in der Alpenarena am Hochhäderich eine harte und griffige Piste vor. Als vierte verpasste Kim-Noah Dehn an diesem Tag als bester Westallgäuer in der Klasse U14m seinen ersten Stockerlplatz, sein Zwillingsbruder Jonas erreichte Rang neun, gefolgt von Magnus Fässler auf zehn. Platz 15 ging an Kassian Nagenrauft.

Fenja Jauch vom Regionalteam war auch an diesem Tag bei den U14w wieder die Schnellste des jüngeren Jahrgangs 2007 und verpasste als Gesamtfünfte das Stockerl um weniger als eine halbe Sekunde. Hannah Tschada hatte auf ihre Trainingskollegin ebenfalls knapp eine halbe Sekunde Rückstand, was Rang sieben in der Endabrechnung bedeutete. Jessica Schmidt als 9., Giulia Stolze vom SCB Lindau als 12. sowie Selina Stadler als 16. kamen ebenso in die Endwertung.

Willi Wilfer aus dem Regionalteam fuhr bei der U16m auf seinem Trainingshang und in seiner Schokoladendisziplin in beiden Läufen jeweils souverän die vierte Zeit. Lennart Jauch sicherte sich ebenfalls einen ungefährdeten siebten Platz.

Am Wochenende messen sich die besten Rennläufer mit der deutschen Elite beim DSC in Sudelfeld (U14) und Oberwiesenthal (U16). Außerdem stehen zwei Rennen der Bayernliga am Garmischer Gudiberg an.