Gut erzogen – nur Katzen mag Nino nicht

Der reinrassige Schäferhund Nino befindet sich aufgrund eines Umzugs seit Juni im Tierheim. Nino ist im Juli 2010 geboren und gut erzogen. Er ist folgsam, gechipt und sehr lernwillig. Auch kann er mal drei bis vier Stunden allein sein. Der Vierbeiner liebt ausgedehnte Spaziergänge und ist noch total fit. Er hat einen Jagdtrieb, so dass er an der Leine geführt werden sollte. Ebenfalls sollten keine Katzen im neuen Umfeld sein. Der große, prächtige Vierbeiner sucht Menschen mit Erfahrung und viel Zeit für ihn, mit (wenn möglich) ebenerdigem Zugang und Garten. Wer sich für den rüstigen Schäferhund interessiert und ihn kennenlernen will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter der Nummer 0 83 82/72 3 65 in Verbindung setzen. Foto: Erika Nerb