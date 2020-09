Gut behutet auf den Spuren des Lindauer Boten

Im Rahmen der „Kleinen Gartenschau – Natur in der Stadt“ 2021 in Lindau hat der Freundeskreis Gartenschau zahlreiche Ideen entwickelt. Zwei davon sollen heute vorgestellt werden - der Lindauer Gartenhut und eine Reise auf den Spuren des Lindauer Boten nach Como.

Beim Lindauer Gartenhut kooperieren die Lindauer Hutfachgeschäfte „Hüte und mehr“ von Bernhard Thyson, Maximilianstraße 16, und „Hauptsache Seeberger“ von Katrin Seeberger, Ludwigstraße 6. Der Gartenhut ist ein originaler Panamahut in Damen- und Herrenform. Er wurde speziell für Lindau mit einem grün-weißen Hutband entwickelt.

Solche Hüte bieten laut Freundeskreis einen 50-mal längeren Schutz als der Eigenschutz der Haut. So könne mit dem Lindauer Gartenhut mehr als acht Stunden im sonnigen Garten arbeiten.

Der Panamahut wird seit 1630 in den Provinzen Manabi und Azuay in Ecuador hergestellt. Die Hüte entstehen dort in Heimarbeit von unabhängigen Hut-Webern. Die Weber beginnen mit den Cruzado von der Kronenmitte her, indem sie mehrere Faser miteinander verknüpfen. Statt dem Listenpreis von 109 Euro können die Hüte zum Aktionspreis von 83 Euro angeboten werden. Für die Mitglieder des Freundeskreises Natur in Lindau reduziert sich der Preis auf 75 Euro. Die Hüte sollten bis Ende September in den beiden Lindauer Hutfachgeschäften in der passenden Größe bestellt werden. Ausgeliefert werden die Hüte spätestens im ersten Quartal 2021 Für 25 Euro können auch bestehende Hüte mit dem grün-weißen Band nachgerüstet werden.

Eine weitere Projektidee stammt von Altstadtrat Hermann Kreitmeir, der vorschlug, den Lindauer Boten wieder aufleben zu lassen, der mit einer Pferdekutsche von Lindau nach Como fährt. Der Freundeskreis hat daher Kontakt zu Andreas Nemitz aufgenommen. Er ist schon vor einem Vierteljahrhundert viele Jahre lang auf den Spuren des Lindauer oder Mailänder Boten mit der Pferdekutsche von Lindau nach Como gefahren, erinnert der Freundskreis. Geplant ist, mit einer solchen Reise in Norditalien für die Lindauer Gartenschau zu werben. Dieses etwa 16-tägige Unternehmen fordert laut Freundeskreis großzügige Unterstützer. Da Nemitz die Fahrt und allfällige Quartiere noch vor dem Wintereinbruch recherchieren müsste, brauche man das Geld bis Ende September. Wer diese Projektidee unterstützen will oder einen Platz in der Kutsche dieser historischen Reise buchen will , spendet mit dem Hinweis „Mailänder Bote“ auf das Konto der Bodenseebank Lindau mit der IBAN: DE 98 7336 9821 0007 0267 81 und der BIC: GENODEF1LBB.