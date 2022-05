Güterzug strandet mehr als fünf Stunden am Lindauer Bahnhof Reutin

Den ganzen Vormittag über stand am Dienstag ein langer Güterzug am Reutiner Bahnhof. Was es damit auf sich hatte.

LZ-Leser Reiner Gubitz wunderte sich vor allem über die Dauer, die der Zug auf Gleis 21 stand. „Seit heute morgen steht im Reutiner Bahnhof ein ganz langer Güterzug auf dem ersten Gleis und blockiert den fahrplanmäßigen Personenzugverkehr“, schrieb er am Dienstagvormittag.

Mit 312 Minuten Verspätung in Richtung Norden

Die Bahn meldet sich auf Anfrage der LZ vom Dienstag erst am Mittwochnachmittag. „Bei dem Zug handelte es sich nicht um einen Güterzug der DB Cargo, sondern eines externen Unternehmens“, schreibt eine Bahnsprecherin. „Der Zug stand dort, da sich der Triebfahrzeugführer kurzfristig krank gemeldet hatte. 312 Minuten später als geplant ist er jedoch weiter Richtung Norden gefahren.“

Der Personenverkehr sei dadurch aber nicht blockiert worden, offenbar wurden die Züge auf ein anderes Gleis umgeleitet. „Es gab lediglich einen Zug, der eine Verspätung von drei Minuten hatte.“