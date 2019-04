GTL-Neubau soll in zwei Jahren bezugsfertig sein

Auch wenn als Brandursache eher ein Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten an der Fassade vermutet wird – die Bilder der in Flammen stehenden Kathedrale Notre-Dame haben am Montagabend bei vielen Menschen Erinnerungen an die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und am 13. November 2015 in Paris geweckt.

Auch bei Melina Garnier. Die gebürtige Häflerin lebt in Paris und hat den Großbrand unfreiwillig aus nächster Nähe miterlebt.