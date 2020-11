GTL-Neubau liegt im Zeit- und Kostenplan

Lindau (lz) - Die Arbeiten am Neubau des Betriebsgebäudes der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) liegen aktuell in Sachen Kosten und Termine im Rahmen. „Durch die intensive Vorbereitung und Planung haben wir den Grundstein für das Erreichen unserer Projektziele gelegt“, wird Projektleiter Pius Hummler von den Garten- und Tiefbaubetrieben Lindau in einer Pressemitteilung zitiert.

Den positiven Verlauf führt er auf die gute Zusammenarbeit der Projektpartner zurück: dem Bauherren GTL, der Projektsteuerung gbd BM aus Lindau und dem Totalunternehmer i+R aus Lauterach. Laufen die Arbeiten weiterhin nach Plan, steht dem Einzug der GTL in das neue Betriebsgebäude im Juni 2021 aus momentaner Sicht nichts im Weg.

Zum Bauumfang gehören ein Bürogebäude, Werkstätten, Fahrzeughallen sowie Kaltlager. Aktuell läuft auch die Vorbereitung zur Ausschreibung für ein Gewächshaus mit Palmenhaus und Folientunnel. Die Bauarbeiten dafür sollen parallel zu denen des Betriebsgebäudes stattfinden und zum Ende der Anzuchtsaison im kommenden Spätsommer abgeschlossen sein.

Das Projekt geht zurück auf den Beschluss des Stadtrats im Mai 2017, alle Fachbereiche der GTL räumlich zusammenzulegen. Nach den üblichen Planungs- und Genehmigungsschritten fiel der Baustart am 20. April mitten in den ersten Covid -19-„Lockdown“. Trotz zum Teil erheblicher Auswirkungen auf die Bautätigkeit haben es die Projektbeteiligten geschafft, mit ihren Arbeiten in den Planungen zu bleiben.