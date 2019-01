Gruppe prügelt auf zwei Männer ein

Vor einer Bar am Lindauer Bahnhofplatz ist es an Neujahr gegen 6 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen, wie die Polizei mitteilt. Sieben Männer im Alter von 18 bis 34 Jahren, die bereits zuvor in der Bar auffällig geworden waren und deshalb der Gaststätte verwiesen wurden, attackierten ohne erkennbaren Grund zwei 24-jährige Männer, welche gerade vorbeikamen. Die beiden Angegriffenen konnten sich mit leichten Verletzungen in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Die Polizei konnte die Täter kurz darauf antreffen, sie werden zur Anzeige gebracht.