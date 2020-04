Grundschulkinder erleben Klasse 2000

Die Kinder der Klasse 1b der Grundschule Lindau Reutin-Zech lernen das Einmaleins des gesunden Lebens. Die Grundschule beteiligt sich bereits seit 1998 an dem Programm Klasse 2000, einem in Deutschland am weitesten verbreiteten Programm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtprävention in der Grundschule. Unser Bild zeigt die Klasse bei der Aktion, die noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie stattfand.

„Wir möchten Kinder frühzeitig für das Thema Gesundheit begeistern und sie dabei unterstützen, die Herausforderungen des Lebens ohne Sucht und Gewalt zu lösen. Mit der Symbolfigur Klaro erforschen die Kinder spielerisch und mit viel Spaß, was sie selbst tun können, um gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen“, begründet Klassenlehrerin Ellen Bommert das Engagement ihrer Schule. Besonders freut sie sich über die Unterstützung von Benjamin Schicktanz, der als Pate mit seiner Spende die Teilnahme an dem Programm ermöglicht. Schicktanz möchte nicht nur mit der Spende das Programm unterstützen, sondern auch mit seiner Anwesenheit in der ersten Klasse 2000 Stunde den Kindern zeigen, wie wichtig es ist, den eigenen Körper kennenzulernen. So war es ein anschauliches Miteinander mit der Gesundheitsförderin Renate Schemm in dieser Stunde, in der der Weg der Luft durch den Körper erforscht wurde. Gespannt beobachteten die Kinder Herrn Dr. Schicktanz, wie er die Kinder untereinander mit dem Stethoskop untersuchte. Anschließend experimentierten die Kinder mit einem ausgeteilten Atemtrainer, der ihre ausgeatmete Atemluft zeigt. Am Ende der Stunde lernten sie die einfachste Entspannungsübung der Wert kennen- das tiefe Ausatmen- die Klaro Atmung.

Klasse 2000 begleitet Kinder von Klasse 1 bis 4 und behandelt alle Themen, die zum gesunden Leben dazugehören: von Bewegung, Ernährung und Entspannung bis hin zur gewaltfreien Lösung von Konflikten und der kritischen Auseinandersetzung mit Bildschirmmedien, Werbung, Tabak und Alkohol. Die Gesundheitsförderin führt zwei bis dreimal pro Schuljahr neue Themen in den Unterricht ein und bringt dafür interessante Spiele und Materialien mit. Anschließend vertiefen die Lehrkräfte diese Themen, sodass in jedem Schuljahr circa14 Klasse 2000-Stunden zur großen Freude der Kinder stattfinden.