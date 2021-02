Grundschulen in Lindau bekommen Laptops

Die Stadt arbeitet weiter an der „Digitalen Schule“. Aktuell erarbeitet die Stadt zusammen mit einem externen Beratungsunternehmen ein Konzept. Bereits jetzt hat Lindau erste Schritte unternommen, heißt es in der Pressemitteilung.

Nachdem sie bereits 30 Laptops für Mittelschüler zur Verfügung gestellt hat, wurden jetzt 90 I-Pads an die Grundschulen ausgeliefert. Diese Leihgeräte sind für Schüler gedacht, die kein eigenes Endgerät zur Verfügung haben. Diese können direkt in den Schulen ausgeliehen werden. Die Geräte waren bereits im August bestellt worden, doch gab es wegen der hohen Nachfrage aus Schulen, Behörden und Firmen Lieferengpässe. So kamen die Laptops erst im Oktober an, die I-Pads erst in den vergangenen Wochen. Gefördert werden die Geräte durch das Bayerische Staatsministerium. Die Stadt hat die entsprechenden Fördermittel in Höhe von 78 411,76 Euro voll ausgeschöpft.