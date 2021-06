Grundschule bekommt Lernhilfen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Besonders Kinder und Jugendliche hat Corona hart getroffen. Die Damen vom Inner Wheel Club Lindau möchten mit ihrer Spende einer Kindergruppe helfen, deren Lernerfolg durch den Lockdown besonders erschwert wurde. Der Deutschlernprozess vieler mehrsprachiger Kinder geriet während der Pandemie ins Stocken, da sie zu Hause im Homeschooling deutlich weniger Kontakt mit der Zielsprache Deutsch hatten.

Die Grundschule Reutin-Zech mit insgesamt 366 Kindern in den Schulhäuser in Reutin und Zech hat einen hohen Anteil an mehrsprachigen Kindern. Daher entschieden die Damen des Inner Wheel Clubs, dass die Grundschule mit zusätzlichen Lernhilfen ausgestattet werden soll. Ein vierstelliger Betrag wurde zur Verfügung gestellt, damit für beide Schulhäuser Lesestifte mit allem benötigten Zusatzmaterial angeschafft werden konnten. Das Prinzip der Lesestifte beruht darauf, dass sich die Kinder über Kopfhörer verschiedene Bücher vorlesen lassen können und so notwendige Lerninhalte in perfektem Deutsch präsentiert bekommen.

Wie Ute Müller, Rektorin der Grundschule, bei der Spendenübergabe mit der Inner Wheel Präsidentin Carmen Craß betont, kommen diese Lesestifte samt den dazugehörigen Büchern insbesondere auch starken Lernern und Lernerinnen zugute, die in freien Lernphasen autonom ihr Wissen ausbauen wollen. Diese technische Unterstützung bietet alle Möglichkeiten dazu.

Die Inner Wheel Damen freuen sich, dass die Lesestifte einen Beitrag dazu leisten, so dass möglichst viele mehrsprachige Kinder in motivierender Form Unterstützung in ihrem Deutschlernprozess erhalten.