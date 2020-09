Grundschüler erhalten Warnwesten

Um Kinder auf dem Weg zur Schule für andere Verkehrsteilnehmer sichtbarer zu machen, hat die AOK in Kooperation mit der Verkehrswacht 23 Schüler der Grundschule Oberreitnau mit reflektierenden Sicherheitsüberwürfen ausgestattet. Damit verringere sich das Unfallrisiko bei Dämmerung oder in der Dunkelheit etwa um die Hälfe, wie die AOK mitteilt. In ganz Bayern werden die Überwürfe an insgesamt 1800 Grund- und Förderschulen verteilt. „Wir freuen uns sehr, wenn unser Beitrag hilft, den Schulweg gerade für die kleinsten und schwächsten Teilnehmer am Straßenverkehr sicherer zu machen “, so Ingrid Bodenmüller-Bader von der AOK in Lindau. Und Franz-Peter Seidl von der Kreisverkehrswacht betont, „Verkehrssicherheit fördern und Verkehrsunfälle vermeiden – das ist unser Anspruch.“