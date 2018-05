Grundschüler freuen sich über neues Spielelement

„Die Schule wird immer mehr zum Lebensraum.“ Das ist für Ute Müller, die Rektorin der Grundschule Reutin-Zech, klar. Und das zeigen ihr auch die Zahlen: In der Grundschule Zech beispielsweise bleibe von den rund 70 Erst- bis Viertklässlern mehr als die Hälfte im Rahmen der offenen Ganztagsschule bis nachmittags um halb fünf auf dem Schulareal. Das bedeute: Die Kinder brauchen nicht nur Essen und Hausaufgabenbetreuung, sondern auch Bewegung. So haben Rektorin, Lehrkräfte, Eltern und Förderverein sich engagiert, um für den Pausenhof ein zusätzliches Spielplatzelement zu bekommen: einen sogenannten Wackelsteg. Da der einschließlich Aufbau knapp 5000 Euro kostet, hat die Zecher Schule sich auf die Suche nach Sponsoren gemacht. Neben Elternbeirat und Förderverein fand man die in der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, die 1000 Euro aus ihrem Spenden-Adventskalender beisteuert, und in der Bodenseebank, die das Projekt aus ihrer Stiftung mit 1250 Euro unterstützt. Kinder und Erwachsene haben sich gefreut, dass dieser Wackelsteg nun im Rahmen eines kleinen Festes offiziell übergeben wurde.