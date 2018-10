Grundschüler bekommen Spielzeug

Diese Bewerbung hat sich gelohnt für die Grundschule Reutin-Zech. Als Ganztagesschule nahm sie bei der Aktion „Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“ des Vereins „Mehr Zeit für Kinder“ teil und hat jetzt ein Spielzeugpaket zum Thema Rollenspiel erhalten. Susanne Zech von Spielwaren Rupp aus Wangen hat das Paket, mit dem Rollenspiel gefördert werden soll, in die Schule gebracht und überreicht.

Die Initiative richtet sich speziell an Einrichtungen, die eine Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder anbieten und will die Entwicklung der Kinder spielerisch fördern. Vedes und Spielzeugring sind Kooperationspartner. So haben die Kinder nun die Möglichkeit, miteinander Baustellen zu bearbeiten, Müllabfuhr zu spielen oder mit dem Hänger Pferde zu transportieren.

Die Kinder können sich die Spielsachen aber auch mal nach Hause ausleihen, um dort mit der Familie weiterzuspielen.