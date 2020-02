Grundschüler aus dem Landkreis Lindau lernen Werte und Demokratie kennen

Grundschüler aus Lindau und Lindenberg beteiligen sich am Projekt „Werte machen uns alle stark!“ und senden der Stadt Wangen für deren Aktion „1000 gefaltete Kraniche ins japanische Hiroschima“ ihre selbstgebastelten, geflügelten Friedensbotschafter.

An der Grundschule Hoyren in Lindau sowie in der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg wurden in den letzten Wochen nach einer alten japanischen Wunschvorstellung und einer Origami-Anleitung fleißig gefaltet – für den Frieden. Laut Pressemitteilung war es für die Grundschüler eine Ehrensache, sich an der Aktion der Stadt Wangen zu beteiligen, Kraniche für das japanische Hiroschima mitzugestalten. In den beiden Grundschulen des Landkreises finden seit Schuljahresbeginn einmal wöchentlich im Rahmen des neuen Projekts „Werte machen uns alle stark!“ während des Unterrichts gezielt Bildungseinheiten zur Wertevermittlung in kreativer Umsetzung statt. Grundschüler erfahren durch das Coaching der Bildungsgestalterinnen Karin Eigler und Ramona Krause, was ein friedliches und demokratisches Miteinander bedeutet.

Die Schüler setzen sich in Gesprächen und Dialogen, spielerisch, medial und vor allem kreativ-konstruktiv mit der Bedeutung von Werten für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft auseinander. Gerechtigkeit, Mitgefühl, Freundschaft, wertschätzende Kommunikation, Schutz, die Kinderrechte und viele Themen mehr stehen im Mittelpunkt.

„Werte machen uns alle stark!“ ist ein Projekt für den Landkreis Lindau im Verbund von Kreisjugendring Lindau, Kinderschutzbund Lindenberg und Kinderschutzbund Lindau sowie den Friedensräumen Lindau zur Förderung von Werten, Demokratie, Frieden und Integration von Schulbeginn an. Bettina Schultheis, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings Lindau, erklärt:„Für das Schuljahr 2019/2020 ist es uns mit Unterstützung von Landrat Elmar Stegmann gelungen, eine finanzielle Förderung durch den Bayerischen Jugendring und die Sparkassenstiftung zu erhalten.

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Kinder lernen, sich partizipativ und verantwortungsbewusst in die Gemeinschaft einzubringen – Demokratie und demokratische Werte gemeinsam und friedlich zu leben. In enger Kooperation mit den Schulen möchten wir uns für die Demokratiebildung, Werte- und Friedenserziehung aller Kinder im Landkreis engagieren.“

Die bis zum Ende des Schuljahres entstandenen eigenen Kreationen der Kinder möchten diese zum Abschluss des Projektes der gesamten Schulfamilie sowie Eltern und Gästen präsentieren. Sie möchten den Erwachsenen gerne zeigen, was es aus Ihrer Sicht alles für ein soziales Miteinander und friedliches Leben braucht. Laut Mitteilung möchten sie eine Botschafterrolle einnehmen und ihre Ideen vertreten. Die Geschäftsführerinnen der Kinderschutzbünde Lindau und Lindenberg sind sich einig: „Wir beteiligen uns mit unseren Verbundpartnern, um die Kinder stark zu machen. Werte geben Orientierung und Sicherheit. Kinder im Grundschulalter soll von Beginn der Schulzeit an nachhaltig die Möglichkeit gegeben werden, sich über Werte bewusst zu werden, offen auszutauschen und diese interkulturell zu erfahren.“

Um Demokratiekompetenzen zu erwerben, brauchen Kinder umfangreiche Gelegenheiten und Orte, wo sie demokratische Verfahrensweisen erproben, erlernen und anwenden können. Wichtig ist, dass das Erleben von Demokratie früh ansetzt und altersgerecht gestaltet ist. Nur so können junge Menschen in demokratische Strukturen gut hineinwachsen und sich darin bewegen.