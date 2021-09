Grünes Licht für saubere Luft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Corona-Pandemie geben an den Schulwerksschulen bisher „CO2-Ampeln“ den Unterrichtstakt vor, weil die grünen, gelben und roten Lämpchen dieser Geräte über den CO2-Anteil und damit verbunden über den Aerosol-Gehalt in der Luft informieren. Das dadurch schon hohe Sicherheitsniveau wird nun durch den Einsatz von mobilen Lüftungsgeräten noch einmal stark erhöht.

An der Maria-Ward-Schule wird es ab sofort mobile Luftfiltergeräte geben. Diese Anlagen reinigen die Luft fortlaufend von Aerosolen sowie Viren und stellen dadurch eine hygienische Atemluft in den Räumlichkeiten sicher. Pünktlich zum Schulstart konnten alle Klassenzimmer der Schule mit diesen Geräten ausgestattet werden. Auch einzelne Fachräume sind gut versorgt.

„Dass wir mit dieser Lösung in einem sicheren Raumklima unterrichten können, beruhigt viele in unserer Schulfamilie“, meint Kerstin Schwart, die Direktorin der Schule. Auch die Schülerinnen und Schüler sind froh über diese Neuerung, da sie nun noch geschützter ihre Zeit in der Schule verbringen können und hoffen, während der anstehenden Winterzeit im Präsenzunterricht bleiben zu können.

Die Luftfiltergeräte hat der Träger der Schule, das Schulwerk der Diözese Augsburg, für alle seine 45 Schulen in einem europaweiten Vergabeverfahren angeschafft. Peter Kosak, der Direktor des Schulwerks Augsburg, meint: „Wir haben rechtzeitig die Beschaffung der Luftfiltergeräte in die Wege geleitet und können jetzt pünktlich zum Schuljahresbeginn 900 Stück ausliefern. Weitere 300 Geräte werden in den nächsten Wochen an den Schulen ankommen.“

Die Staatsregierung fördert die Beschaffung von Luftfiltergeräten, bisher allerdings nur zu einem Teil. Den noch offenen Anteil übernimmt das Schulwerk der Diözese Augsburg. „Das sind Gelder, die in unserer momentanen Situation gut investiert sind“, stellt Kosak klar. „So sorgen wir nicht nur für die Gesundheit unserer Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, sondern sichern auch noch den Unterricht in Präsenzform.“ Also grünes Licht zum Durchatmen!