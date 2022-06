Große Resonanz bei der Vernissage „Stille Welten“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Volles Haus – seit zwei Jahren unbekannt – hatte die Galerie peregriuns in Scheidegg zur Vernissage „Stille Welten – ein Streifzug“ mit Malerei von Gerhard Rasser aus Höchst in Vorarlberg. Im Rahmen eines Interview-Gesprächs stellte der Galerist Tilmann Wolf den Künstler Gerhard Rasser und dessen Werdegang vor: Malerei vom Feinsten zeigt Gerhard Rasser, der sich in langjähriger leidenschaftlicher Hingabe einen faszinierenden Malstil erarbeitet und zur Reife entwickelt hat. Wie der Titel der Ausstellung benennt zeigt er stille Welten: Einen „Ausflug“ in eine Welt, die Weite und Ruhe kennt, weitgehend rätselhaft bleibt und dem Betrachter Spielraum für dessen eigene Interpretation lässt. Er rückt den Menschen in den Mittelpunkt und gibt ihm dennoch nur einen winzigen Teil der Bildfläche. Vielleicht rückt er damit die Maßstäblichkeit des menschlichen Seins im Kontext der Weite und Größe der uns umgebenden Welt in einen angemessenen Proporz?

In dieser Bescheidenheit, die auch als „Verzwergung“ wahrgenommen werden könnte, entsteht Raum und Weite, in der sich Menschsein verlieren und vor allem aber auch neu entdecken kann. Im Gegensatz zu der uns real umgebenden Welt ist die Welt seiner Bilder davon geprägt, dass nichts den Menschen bedrängt, vergewaltigt oder in die Enge treibt. Der weite Raum strahlt Freiheit und auch Einsamkeit aus. Er zeigt eine Qualität, die uns heute mit der von ihm gezeigten wohltuenden Ausstrahlung eher fremd ist: Suchen, finden, sich verlieren und dabei vielleicht erstmals sich selbst zu begegnen, sind die Chancen, die er skizziert.

Der musikalische Rahmen wurde gestaltet von Siegried Wiese: Mit nassen Händen auf einem schweren polierten und segmentierten Granit-Block entlockte er diesem Sphärenklänge – Resonanzen und Interferenzen – die eben diese unfassbare Weite akustisch spürbar machen. Als Gegenpol trug er mit der Mundharmonika bekannte Melodien vor, die der „Sphären-Weite“ Ankerpunkte in unserer großräumig verstandenen Gegenwart hinzufügten.

Die Ausstellung ist bis 11. September zu sehen. Ein Besuch ist ohne feste Öffnungszeiten nach telefonischer Abstimmung „jederzeit“ möglich: 015776088145. Die Galeristen freuen sich über regen Besuch. (www.galerie-peregrinus.de)