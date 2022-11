Großaufgriff im Fernrbus: Bundespolizei weist 13 Migranten nach Österreich zurück

Am Mittwoch, 2. November, hat die Bundespolizei in einem Fernreisebus insgesamt 13 syrische Staatsbürger aufgegriffen, die versucht hatten, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Die Migranten mussten später nach Österreich zurück. Lindauer Bundespolizisten kontrollierten am Grenzübergang Hörbranz auf der A96 die Insassen eines Fernreisebusses, der von Rom nach Frankfurt am Main unterwegs war.

37-Jähriger hat gefälschten syrischen Führerschein dabei

Bei der Überprüfung stellten die Beamten unter anderem 13 syrische Staatsangehörige im Alter zwischen 15 und 42 Jahren fest. Die Männer verfügten zwar über gültige Reisepässe, konnten jedoch keine für die Einreise nach Deutschland erforderlichen Aufenthaltstitel vorweisen. Die Bundespolizisten fanden bei der Durchsuchung eines 37-jährigen Mannes außerdem einen gefälschten syrischen Führerschein, der von den Beamten sichergestellt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei den Migranten um Einzelreisende, die den deutschen Ausländer- und Sicherheitsbehörden bisher nicht bekannt waren. Die Beamten zeigten die syrischen Busreisenden wegen versuchter unerlaubter Einreise an. Der 37-Jährige muss sich außerdem wegen Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen verantworten. Die Bundespolizisten verweigerten allen 13 Migranten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Einreise nach Deutschland.