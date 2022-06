Groß angelegte Suchaktion: 16-Jähriger stürzt 20 Meter in die Tiefe

Einem 16-Jährigen ist offenbar der nasse Waldboden in der Nacht vom Pfingstsonntag auf Pfingstmontag – vom 5. auf den 6. Juni – beim Heimweg von einem Fest in Göfis zum Verhängnis geworden. Nachdem er nicht mehr nach Hause gekommen war, konnte der Jugendliche am Montagmorgen verletzt gefunden werden.

Gegen Mitternacht hatte sich der 16-Jährige zu Fuß auf den Weg nach Hause von Göfis Richtung Frastanz gemacht und seine Mutter noch telefonisch informiert, dass er sich im Wald verirrt hätte und abgestürzt wäre. Die Einsatzkräfte starteten eine große Suchaktion, mit Tagesanbruch unterstützte auch der Polizeihubschrauber.

Passanten hören Hilferufe

Kurz vor 9 Uhr meldeten schließlich Passanten, sie hätten Hilferufe oberhalb des Levner Weiher gehört. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei, gemeinsam mit der Diensthundestreife, fanden dann den schwer verletzten 16-Jährigen tatsächlich dort. Er war etwa 20 Meter über eine Felswand abgestürzt. Der Jugendliche erlitt ein Polytrauma, eine offene Oberschenkelfraktur und war stark unterkühlt. Mittels Taubergung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte an der Suchaktion beteiligt, neben der Polizei auch Mitglieder der umliegenden Bergerettungen und Feuerwehren.