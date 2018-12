Großer Internetausfall rund um Lindau: Fast 2000 Haushalte betroffen

Rund 2000 Haushalte in Nonnenhorn und Wasserburg sind seit Sonntag ohne Internet. Eine Vodafone-Leitung wurde beschädigt. Das Problem: Das kaputte Kabel liegt unter den Gleisen.

Rund 1600 Voodafone-Kunden haben daher eine Störung im Festnetz, wie Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf Anfrage der LZ mitteilt. „Zudem haben wir weniger Kapazität in unserem Mobilfunknetz vor Ort.“ Die Einschränkung bestehe seit Sonntagmittag, 12.40 Uhr. „Grund ist ein Kabelschaden auf DB-Gelände, durch das eine wichtige Kabeltrasse von Vodafone Deutschland führt“, so Petendorf.

Auch rund 200 Kunden der Telekommunikation Lindau in Nonnenhorn und Wasserburg sind von der Störung betroffen, weil das Unternehmen auf dieser Strecke mehrere Leitungen innerhalb der Glasfaserinfrastruktur von Vodafone angemietet hat.

Behebung des Problems gestaltet sich schwierig

Über das Kontrollsystem der TK Lindau wurde der Fehler am Sonntag an Vodafone weitergeleitet. „Wird bei uns eine Störung angezeigt, gibt es die Bereitschaft direkt weiter“, erklärt Sprecherin Manuela Schlichtling-Pfersich im Gespräch mit der LZ.

So habe Vodafone am Sonntag von der TK Lindau erfahren, dass es in den Seegemeinden ein Internet-Problem gibt. „Die Techniker der Deutschen Bahn sind bereits unterwegs, wurde uns von Vodafone mitgeteilt“, so Schlichtling-Pfersich. Die Schwierigkeit bei diesem Kabelschaden bestehe darin, dass er im Gleisbereich liegt und dort umfangreiche Maßnahmen und Vorschriften für Erdarbeiten im Rahmen kritischer Bahn-Infrastrukturen gelten.

Auch Vodafone-Sprecher Petendorf bekräftigt: „Unser Dienstleister arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der Störung.“ Beide Unternehmen bitten ihre Kunden um Geduld.