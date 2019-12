Großer Heimspieltag für den TSV Lindau

Der letzte große Heimspieltag der Handballabteilung des TSV Lindau im Kalenderjahr 2019 findet am kommenden Samstag statt. Traditionell findet nach dem Spiel der Herren der sogenannte „Hallenhock“ statt. Dazu lädt der Verein alle Freunde des Lindauer Handballs ein. Zur Einstimmung auf den Jahresabschluss gibt es den ganzen Samstag Handballsport in der Aeschacher Dreifachturnhalle. Alle im Spielbetrieb befindlichen Mannschaften, außer den Damen, spielen ab 10 Uhr.

Nach der E-, der männlichen C-, der gemischten D- und beiden B-Jugendmannschaften empfangen die Herren des TSV Lindau um 19 Uhr das Tabellenschlusslicht aus Ulm-Wiblingen. Dass Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen gefährlich werden können, bekamen die Herren des TSV erst vergangenen Samstag zu spüren, schreibt der TSV in einer Pressemitteilung. Beim Tabellenvorletzten in Illertal kamen die Lindauer nicht über ein 23:23 hinaus. „Wir werden auf keinen Fall den Fehler machen und unseren Gegner unterschätzen“, sagte Kapitän Broszio vor dem Spiel. „Trotzdem ist die Zielsetzung klar. Diese zwei Punkte müssen in Lindau bleiben.“

Um dieses Vorhaben umzusetzen, muss sich die zuletzt etwas schwächelnde Defensive wieder stabilisieren. „In Illertal haben wir in der Abwehr nicht konsequent genug verschoben. So gelangten unsere Gegner zu einfachen Toren“, analysiert Abwehrspezialist Norbert Knechtel nach dem Donnerstagstraining. Sollte die Lindauer Defensive zu gewohnter Stärke zurückfinden, sind die zwei Punkte gegen das Tabellenschlusslicht Pflicht, schreibt der Verein weiter. Außerdem hoffen die Spieler, ihrem Publikum vor der Winterpause nochmal zu zeigen, dass sie zu Recht auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksklasse stehen.