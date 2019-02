Großeinsatz in Lindau: Polizei stellt Suche nach mutmaßlichem Einbrecher ein

So viel Polizei ist in Eggatsweiler sicher noch nie unterwegs gewesen. Am Dienstagmorgen durchsuchten 40 Beamte mit Hund und Hubschrauber dort ein Stück Wald, in das ein mutmaßlicher Einbrecher geflohen war. Die Suche blieb allerdings erfolglos, die Polizei hofft nun auf die Hilfe von Zeugen.

Eine Frau hat den bislang unbekannten Mann dabei überrascht, wie er die Tür eines Stadels neben einem Wohnhaus geöffnet hatte. Als der Mann, der eine schwarze Hose und kein Oberteil trug, die Zeugin bemerkte, rannte er davon. Die Frau rief sofort die Polizei, die eine groß angelegte Suche einleitete. „Wir wissen nicht, was dahinter steckt“, sagte Polizeisprecher Christian Eckel bereits am Dienstagmorgen im Gespräch mit der LZ. Vielleicht handle es sich bei dem Mann um einen Obdachlosen, vielleicht aber auch um jemanden, der schon ein Verbrechen begangen hat. „Wir wollen ihn haben und herausfinden, was es damit auf sich hat.“

Insgesamt waren 40 Polizisten, ein Polizeihubschrauber und ein Hund an der Suche beteiligt. Neben 15 Beamten der Lindauer Polizeiinspektion waren auch Kräfte der Bundespolizei, der Grenzpolizei und der Polizei aus Baden-Württemberg an der Suche beteiligt. „Wir haben uns sehr gefreut, dass die Kollegen uns geholfen haben“, sagt Lindaus Polizeichefin Sabine Göttler. Die Suche konzentrierte sich auf ein Waldstück nahe des Anwesens, in welches der Mann geflüchtet sein soll. Sie blieb allerdings erfolglos.

Um einen klassischen Wohnungseinbruch handelte es sich laut Göttler allerdings ohnehin nicht, auch wenn die Beamten zunächst wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs mit flüchtigem Täter ermittelte. Später stellte sich allerdings heraus, dass es in der Scheune, in die der Täter einbrechen wollte, nicht viel zu holen gab. Auch der Sachschaden an der Scheune ist gering. Die Polizei hofft bei ihrer weiteren Suche nach dem Mann nun auf Unterstützung von Zeugen. Denn noch immer ist nicht klar, was der Mann in der Scheune wollte und ob er vielleicht in andere Verbrechen verwickelt ist. Aktuelle Wohnungseinbrüche, zu denen der Täter passen könnte, gibt es laut Göttler allerdings nicht.