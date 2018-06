Großeinsatz in Bregenz: Mann erschießt Frau

Bei einer Schießerei in Bregenz wurde am Montagmorgen eine Frau getötet. Der Täter hat sich in einem Gebäude verschanzt. Die österreichische Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Eine Zeugin meldete der Landesleitzentrale gegen 10.15 Uhr Schüsse im Bereich der Bregenzer Eisenbahnbrücke. Derzeit befinden sich über 20 Polizeistreifen vor Ort, darunter die Spezialeinsatz-Gruppe „Cobra“.

Das Gebiet ist großräumig abgesperrt. Laut Polizei hat ein Mann eine Frau erschossen und verschanzt sich nun in einer Wohnung im Obergeschoss eines Gebäudes. Das Einsatzkommando „Cobra“ ist laut Polizei mittlerweile in das Gebäude vorgedrungen und hat Kontakt zu dem Mann, der noch immer bewaffnet ist.

Die Polizei geht derzeit von einer Beziehungstat aus. Bei der Toten soll es sich vermutlich um die Freundin oder Frau des Mannes halten, so die Beamten via Facebook. Der Mann befindet sich den Angaben zufolge derzeit alleine in der Wohnung. Schwaebische.de aktualisiert den Artikel, wenn es Neues gibt.