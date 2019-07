Großeinsatz auf dem Bodensee: Stand-Up-Paddler vermisst

Weil ein Stand-Up-Paddler bei Starkwind vermisst war, ist es am Freitagabend zu einer großen Suchaktion gekommen. Zum Glück tauchte der Mann später wohlbehalten auf. Für die Polizei gibt der Vorfall Anlass zu einer Mahnung.

Ein 59-jähriger Lindauer startete abends mit seinem Stand-Up-Paddle-Board zu einer Tour auf den Bodensee. Kurze Zeit später wurde für den Ostteil des Bodensees Starkwindwarnung ausgelöst, und der Wind frischte auf. Bei Einbruch der Dunkelheit rief ein besorgter Bürger die Lindauer Polizei, weil seit zwei Stunden am Ufer die Sachen des Stand-Up-Paddlers lagen. Da der Wind zu diesem Zeitpunkt bereits stark auffrischte und der Stand-Up-Paddler nirgends zu sehen war, löste die Polizei internationalen Seenotalarm aus. Mit zwölf Einsatzbooten bildeten die Retter im Bereich um die Insel zwei Suchketten. Etwa eine Stunde vor Mitternacht kam der Lindauer dann mit dem Auto, um seine Sachen zu holen. Da während der Tour ein Gewitter aufzog und der Wind entsprechend auffrischte, landete der Lindauer mit seinem Stand-Up-Paddle-Board am österreichischen Ufer beim Rheindamm an. Von dort rief er seine Frau an und ließ sich von der anderen Seeseite abholen. Die Polizei konnte den Sucheinsatz beenden. An der Suchaktion waren Einsatzkräfte der Wasserwacht Lindau, Nonnenhorn und Weiler, der Feuerwehren aus Lindau und Wasserburg, des THW Lindau, der Seepolizei Hard und der Polizeiinspektion Lindau beteiligt. Weitere Einsatzboote aus Baden-Württemberg sowie ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera waren bereits alarmiert.

Die Wasserschutzpolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass jeder seine Stand-Up-Paddle-Boards mit Name und Anschrift kennzeichnen muss. Außerhalb der 300-Meter-Uferzone ist eine Schwimmweste (Schwimmhilfe 50 N) mitzuführen. Bei Starkwind- oder Sturmwarnungen sollten Stand-Up-Paddler so schnell wie möglich das nächste Ufer aufsuchen. Es ist äußerst schwierig mit einem Stand-Up-Paddle-Board gegen Wind und Welle zu paddeln.