Große Verbundlösung soll Bürger unterstützen

Die Stadt Kempten, der Landkreis Lindau und die Diakonie Kempten schließen sich in einer „großen Verbundlösung“ für eine einheitliche Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Schuldner- und Insolvenzberatung zusammen. Vor kurzem unterschrieben Oberbürgermeister Thomas Kiechle, Landrat Elmar Stegmann und Indra Baier-Müller, Geschäftsführerin der Diakonie Kempten, im Kemptener Rathaus eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung.

Die Bürger des Stadtgebiets und des Landkreises sollen demnach mit einem umfassenden Beratungs- und Präventionsangebot kompetent und zuverlässig in ihren sehr individuellen finanziellen Problemlagen beraten und unterstützt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) wurde bereits im Juli beschlossen. Damit erfolgt die Delegation der Insolvenzberatung auf die Landkreise und kreisfreien Städte zum 1. Januar 2019. Die kommunale Zusammenarbeit mit sogenannten Verbundlösungen sollte dabei gestärkt werden. Aufgrund der schon bisherigen sehr effektiven Zusammenarbeit gibt es nun eine solche Verbundlösung zwischen der Stadt Kempten, dem Landkreis Lindau und der Diakonie Kempten.

Der Vereinbarungsunterzeichnung vorausgegangen war ein Beschluss des Ausschusses für soziale Fragen der Stadt Kempten in seiner Sitzung am 22. Oktober dieses Jahres sowie des Ausschusses für Bildung , Soziales und Sport des Landkreises Lindau in seiner Sitzung vom 15. November, dem grundsätzlichen Insolvenzberatungskonzept in einer Verbundlösung zuzustimmen.