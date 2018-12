Große Kabelstörung in Lindau: Fast 2000 Haushalte betroffen

Rund 2000 Haushalte in Lindau und den Seegemeinden haben seit Sonntagmittag kein Festnetz mehr. Eine Vodafone-Leitung wurde beschädigt. Die Reparatur zieht sich in die Länge, denn das kaputte Kabel verläuft unter Bahngleisen.

Dass Internet und Telefon ausfallen, ist für die Psychotherapeutin Talia Oberbacher ein großes Problem. „Ich bin dadurch nicht erreichbar für meine Patienten, was gerade in dieser Zeit vor den Feiertagen unter Umständen sehr schwierig sein kann“, schreibt sie der LZ. „Besonders die Menschen, die ich durch ihre Trauer begleite, brauchen die Möglichkeit, mich sicher erreichen zu können, wenn der Schmerz nicht auszuhalten ist.“ Aus diesem Grund hoffe sie, dass die Störung bald behoben sei.

Danach sah es am Montagnachmittag allerdings nicht aus. In vielen Geschäften auf der Insel funktionierten die Kartenlesegeräte nicht. Die Lindauer Polizei war telefonisch nicht erreichbar, ebenso wie Redaktion und Geschäftsstelle der Lindauer Zeitung. Das Landratsamt teilte mit, dass wegen der Störung kein Zugriff aufs bayerische Behördennetz möglich sei, sodass es in einigen Bereichen – zum Beispiel bei der Kfz-Zulassungsstelle – zu Beeinträchtigungen kommen konnte.

Insgesamt sind rund 1600 Vodafone-Kunden von der Störung im Festnetz betroffen, wie Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf Anfrage der Lindauer Zeitung schreibt. „Zudem haben wir weniger Kapazität in unserem Mobilfunknetz vor Ort.“ Die Einschränkung bestehe seit Sonntagmittag, 12.40 Uhr. „Grund ist ein Kabelschaden auf DB-Gelände, durch das eine wichtige Kabeltrasse von Vodafone Deutschland führt“, so Petendorf.

Auch Kunden von TK Lindau und 1&1 betroffen

Auch rund 200 Kunden der Telekommunikation Lindau in Nonnenhorn und Wasserburg sind von der Störung betroffen. Denn das Unternehmen hat auf dieser Strecke mehrere Leitungen innerhalb der Glasfaserinfrastruktur von Vodafone angemietet, wie Sprecherin Manuela Schlichtling-Pfersich erklärt. Da das Unternehmen 1&1 ebenfalls zum Teil Vodafone-Netz benutzt, bekommen auch dessen Kunden den Netzausfall am Sonntag und Montag zu spüren. „Leider können wir keine Aussage treffen, wie viele 1&1-Kunden betroffen sind oder wie lange der Entstörprozess noch dauern wird“, schreibt Sprecherin Kerstin Corea.

Über das Kontrollsystem der TK Lindau wurde der Fehler am Sonntag an Vodafone weitergeleitet. „Wird bei uns eine Störung angezeigt, gibt es die Bereitschaft direkt weiter“, so Schlichtling-Pfersich. So habe Vodafone am Sonntag von der TK Lindau von dem Kabelschaden erfahren.

Laut Vodafone und Stadtwerken waren am Montag sowohl Techniker der Deutschen Bahn als auch Dienstleister von Vodafone in Lindau, um die Störung zu beheben. Allerdings sind die Reparaturarbeiten offenbar nicht ganz einfach. „Die Schwierigkeit bei diesem Kabelschaden besteht darin, dass er im Gleisbereich liegt und dort umfangreiche Maßnahmen und Vorschriften für Erdarbeiten im Rahmen kritischer Bahn-Infrastrukturen gelten“, erklärt Schlichtling-Pfersich. Bis Redaktionsschluss war die Störung am Montag noch nicht behoben.