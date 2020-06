Große Feiern zum Schulabschluss sind verboten

Derzeit feiern viele Schüler, dass sie die Abschlussprüfungen hinter sich haben. Die Polizei weist darauf hin, dass große Feiern in Parks oder am See wegen Corona heuer verboten sind.

Erste dieser nicht organisierten Partys haben auch in Lindau bereits stattgefunden. Zu den üblichen Problemen wie Müll und Lärm kommt heuer der Infektionsschutz. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass solche Partys verboten sind, weil die Teilnehmer vor allem nach Alkoholgenuss die Abstände nicht einhalten und weil im Fall einer Ansteckung später wohl niemand die Infektionsketten nachvollziehen könnte. Im Allgäu gab es bereits erste Polizeieinsätze wegen solcher Partys, bei denen deutlich mehr als hundert Jugendliche gefeiert haben. Die Beamten haben die Feiern aufgelöst, weitere Ermittlungen laufen. Erlaubt sind Zusammenkünfte außerhalb privater Grundstücke nur, wenn sich nicht mehr als zehn Menschen treffen. Feiern und Grillen auf öffentlichen Plätzen ist in Bayern nach wie vor verboten. Im Polizeibericht heißt es wörtlich: „Die Polizei appelliert an alle Schülerinnen und Schüler, sich im Kampf gegen das Virus solidarisch zu zeigen und keine unorganisierten Schulabschlussfeiern im öffentlichen Raum abzuhalten. Feiern ist möglich, aber nur im organisierten Rahmen unter Einhaltung von Hygienekonzepten.“