Grillkohle sorgt für Feuerwehreinsatz in der Blaukreuzstraße

Weil im Keller eines Hauses in der Blaukreuzstraße in Reutin am Dienstagnachmittag Rauchgeruch festgestellt worden ist, wurde die Lindauer Feuerwehr der Hauptwache und der Wache West alarmiert. Ein Bewohner des Hauses wurde vom Roten Kreuz wegen einer leichten Rauchgasvergiftung versorgt, das Haus ansonsten evakuiert. Lange Zeit suchten die Einstzkräfte vergeblich nach der Ursache des Rauches im gesamten Keller, erhöhte Temperaturen konnten nicht wirklich festgestellt werden. Schlussendlich fand die Feuerwehr etwas Grillkohle auf dem Boden, die noch warm war. Nach ersten Erkenntnissen war dies die Ursache für den Rauchgeruch.