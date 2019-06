Grenzpolizisten nehmen einen Betrüger fest

Eine Festnahme und verschiedene Drogenfunde waren das Ergebnis einer groß angelegten Kontrollaktion der Grenzpolizei am Dienstag. Illegale Einreisen haben die Polizisten nicht festgestellt.

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei gab es Grenzkontrollen an verschiedenen Grenzübergängen in Stadt und Landkreis Lindau. Dabei reiste in Lindau ein 31-Jähriger ein, der mittels Haftbefehl zur Festnahme wegen Betruges gesucht wurde. Da der Mann das nötige Geld nicht beibringen, sitzt er inzwischen in der Justizvollzugsanstalt.

In einem Auto mit drei Insassen wirkte der Fahrer sehr nervös. Auf Befragen gestand der 38-Jährige, dass er am Tag zuvor Cannabis geraucht hatte. Nach positivem Drogentest musste er zur Blutentnahme und durfte nicht weiterfahren. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und voraussichtlich ein Monat Fahrverbot.

Am Grenzübergang Ziegelhaus fiel eine junge Österreicherin auf, die nervös auf ihrem Roller saß. Tatsächlich fanden die Polizisten im Helmfach der 18-Jährigen einen Joint. Nach der Anzeigenaufnahme durfte die junge Frau weiterfahren, aber auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Schmuggels von Betäubungsmitteln zu.