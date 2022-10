Grenzpolizei trifft bei nächtlichen Kontrollen auf vier Gesuchte

In der Nacht auf Mittwoch haben Fahnder der Grenzpolizei bei Personenüberprüfungen aus dem fließenden Verkehr gleich viermal gesuchte Personen angetroffen.

Zunächst wurde bei einer Kontrollstelle kurz vor Mitternacht ein 40-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Vorarlberg überprüft. Der bereits einschlägig wegen Schleusung von Flüchtlingen in Erscheinung getretene Mann war zur Fahndung und Zurückweisung ausgeschrieben, da er in der Vergangenheit auch ohne ausreichende Reisedokumente aufgegriffen wurde. Offenbar hat der Mann jedoch mittlerweile durch die Behörden gültige Dokumente erhalten und konnte daher nach Aufnahme seiner Personalien die Reise fortsetzen.

Kurze Zeit später überprüften Beamte im Rahmen der Ausreisekontrolle einen Fernreisebus, der nach Italien unterwegs war. Bei der Kontrolle der Fahrgäste blieb ein 36-jähriger Tunesier aus Italien im Fahndungsnetz der Schleierfahnder hängen. Im schengenweiten Informationssystem war der ordnungsgemäß ausgewiesene Mann durch die französischen Behörden zur Fahndung ausgeschrieben. Seit Mai dieses Jahres wurde der zuvor in Frankreich lebende Tunesier zur europaweiten Einreiseverweigerung zur Überprüfung in das Fahndungssystem eingestellt. Nach einem negativ beschiedenen Asylverfahren in Frankreich erlangte der Fahrgast mittlerweile in Italien einen legalen Aufenthalt zur Arbeitsaufnahme. Daher ist ihm nunmehr das Reisen innerhalb Europas als Tourist gestattet. Die französischen Behörden werden daher auf dem Weg des Datenaustausches über den Status des ehemaligen Asylbewerbers informiert.

Gut eine Stunde später, gegen 1.30 Uhr, kontrollierten die Fahnder ein aus Österreich eingereisten Auto. Sowohl Fahrerin, als auch Beifahrer waren polizeilich ausgeschrieben. Die 42-jährige, österreichische Fahrerin wurde bereits Anfang 2021 durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt nach mehrfachen Betrugs zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach ihrem Beifahrer und Ehemann, einem 41-jährigen Kroaten, der auch in Vorarlberg wohnhaft ist, wurde ebenfalls gefahndet. Er wurde mit einem seit 2019 offenen Haftbefehl gesucht. Nach einer Körperverletzung in Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz hatte er eine offene Zahlungsforderung der Justiz nicht beglichen. Erst nach Beibringung von rund 1100 Euro in bar konnte das Pärchen seine Fahrt fortsetzen.