Grenzpolizei stört Handel mit Betäubungsmittel

Während einer Streife am frühen Mittwochabend haben Beamte der Grenzpolizei Lindau bemerkt, wie sich zwei männliche Personen in der Nähe des Grenzübergangs Rickenbach im Stadtgebiet Lindau bei der Anfahrt des Streifenwagen aus einem Auto heraus flüchteten. Auf österreichischen Seite machte sich Angaben der Polizei zufolge ebenfalls eine männliche Person mit einem Fahrrad auf und davon.

Noch während der Überprüfung des zurückgelassenen Autos kam einer der beiden jungen Männer wieder zurück. Auf sein Verhalten angesprochen, verstrickte er sich immer mehr in widersprüchliche Angaben, heißt es im Polizeibericht. Letztendlich gab er dann an, zwei Gramm Amphetamin an die dritte Person in Österreich hätte verkaufen zu wollen.

Wenig später kam dann auch die zweite 40-jährige männliche Person zurück. Bei der Durchsuchung der Beiden konnten die Beamten nur noch eine Kleinstmenge Amphetamin sicherstellen. Während des Einsatzes fielen den Polizisten bei dem 27-jährigen Fahrer drogentypische Anzeichen auf. Der daraufhin veranlasste Drogenschnelltest reagierte positiv.

Laut Polizeibericht fanden die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchun des Fahrers nochmals Amphetamin im mittleren zweistelligen Grammbereich, wie auch acht Extasytabletten. Beide Männer sehen nun einem Strafverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsgesetzes entgegen und der Fahrer darf sich zusätzlich noch wegen einer Drogenfahrt verantworten, schreibt die Polizei.